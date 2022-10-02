Про це заявив міністр оборони Бен Воллес.

"Я можу оголосити, що нещодавно ми взяли на себе зобов'язання з придбання двох спеціалізованих кораблів, здатних забезпечити безпеку наших кабелів і трубопроводів", - сказав він на конференції Консервативної партії в Бірмінгемі.

Заява Воллеса прозвучала після того, як стало відомо про пошкодження в газопроводі "Північний потік".

До цього влада Данії заявила в неділю, що в газопроводі "Північний потік-1" припинився витік через день після того, як офіційні особи заявили, що в "Північному потоці-2" також перестав витікати газ.

У Німеччині підозрюють, що витікання газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. Данія і Швеція також припускають, що може йтися про диверсію.

Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.

26 вересня на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.

27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".