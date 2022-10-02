Британія придбає два спеціалізовані кораблі для захисту підводної інфраструктури
Велика Британія придбає два спеціалізовані кораблі для захисту підводної інфраструктури, такої як кабелі та трубопроводи
Про це заявив міністр оборони Бен Воллес.
"Я можу оголосити, що нещодавно ми взяли на себе зобов'язання з придбання двох спеціалізованих кораблів, здатних забезпечити безпеку наших кабелів і трубопроводів", - сказав він на конференції Консервативної партії в Бірмінгемі.
Заява Воллеса прозвучала після того, як стало відомо про пошкодження в газопроводі "Північний потік".
До цього влада Данії заявила в неділю, що в газопроводі "Північний потік-1" припинився витік через день після того, як офіційні особи заявили, що в "Північному потоці-2" також перестав витікати газ.
У Німеччині підозрюють, що витікання газу на гілках російських газопроводів "Північний потік" через Балтійське море є наслідком умисних дій. Данія і Швеція також припускають, що може йтися про диверсію.
Президент США Джо Байден назвав пошкодження російських газогонів "Північний потік-1" та "Північний потік-2" свідомим актом диверсії, що стало першою подібною заявою американської сторони.
- 26 вересня на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті.
- 27 вересня повідомлялося, що напередодні запуску Балтійського газопроводу до Балтійського моря вилився газ з російського газопроводу "Північний потік - 2".
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