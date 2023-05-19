Британія в ООН закликала держави не слідувати прикладу Ірану та КНДР і не давати зброю РФ
Держави мають утримуватися від надання військової допомоги Росії, поки та веде агресивну війну проти України
Про це заявила під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця Великої Британії Барбара Вудвард, передає Укрінформ.
"Грубо порушуючи резолюції Ради Безпеки, Росія бере зброю для незаконної війни у таких держав, як: Іран та КНДР. Об’єднане Королівство закликає інші країни не надавати Росії військову допомогу", - сказала Вудвард.
Вона додала, що Україна має повне право на самооборону й протистоїть вторгненню РФ у повній відповідності до Статуту ООН.
"Росія може у будь-який момент припинити цю війну. До того часу ми допомагатимемо Україні відстоювати свій суверенітет й територіальну цілісність", - зазначила дипломат.
Вудвард наголосила, що Велика Британія й надалі реагуватиме на запити України щодо засобів для захисту від Росії.
- У четвер, 18 травня, РФ ініціювала засідання Ради Безпеки ООН, аби засудити постачання зброї Україні.
- Перед засіданням постійний представник України при ООН Сергій Кислиця зауважив, що РФ скликала його, щоб поскаржитися на збиття своїх ракет в Україні. А під час засідання він заявив, що у Путіна є два шляхи виходу з нинішньої ситуації: або здатися, або повторити долю Адольфа Гітлера, який наклав на себе руки наприкінці Другої світової війни.
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