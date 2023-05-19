Про це заявила під час засідання Ради Безпеки ООН постійна представниця Великої Британії Барбара Вудвард, передає Укрінформ.

"Грубо порушуючи резолюції Ради Безпеки, Росія бере зброю для незаконної війни у таких держав, як: Іран та КНДР. Об’єднане Королівство закликає інші країни не надавати Росії військову допомогу", - сказала Вудвард.

Вона додала, що Україна має повне право на самооборону й протистоїть вторгненню РФ у повній відповідності до Статуту ООН.

"Росія може у будь-який момент припинити цю війну. До того часу ми допомагатимемо Україні відстоювати свій суверенітет й територіальну цілісність", - зазначила дипломат.

Вудвард наголосила, що Велика Британія й надалі реагуватиме на запити України щодо засобів для захисту від Росії.