Британія виділяє додаткові $100 млн допомоги Україні через вторгнення РФ

Про це заявила пресслужба уряду Великої Британії.



"Велика Британія виділяє додатково $100 млн безпосередньо в український урядовий бюджет, щоб пом’якшити фінансовий тиск, створений неспровокованим і незаконним вторгненням Росії", - ідеться в повідомленні.



Грант можна використати для виплати зарплат держслужбовцям, пенсій, підтримки мереж соцзахисту. Кошти нададуть через Світовий банк.



Грант стане додатковою допомогою до постачання Україні протитанкових ракет, підготовки британських солдатів і надання гуманітарної допомоги на суму 120 млн фунтів стерлнгів.



Крім того, 7 березня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрінеться з президентами Канади й Нідерландів Джастіном Трюдо та Марком Рютте для обговорення ситуації в Україні.



"Вони також відвідають базу Королівських ВПС, щоб зустрітися з військовослужбовцями Збройних сил Великої Британії", - зазначили у британському уряді.

Нагадаємо, Велика Британія пропонує викинути Росію з Інтерполу

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