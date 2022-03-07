Британія виділяє додаткові $100 млн допомоги Україні через вторгнення РФ
Уряд Великої Британії надасть Україні $100 млн фінансової підтримки у зв'язку з повномасштабним нападом РФ
Про це заявила пресслужба уряду Великої Британії.
"Велика Британія виділяє додатково $100 млн безпосередньо в український урядовий бюджет, щоб пом’якшити фінансовий тиск, створений неспровокованим і незаконним вторгненням Росії", - ідеться в повідомленні.
Грант можна використати для виплати зарплат держслужбовцям, пенсій, підтримки мереж соцзахисту. Кошти нададуть через Світовий банк.
Грант стане додатковою допомогою до постачання Україні протитанкових ракет, підготовки британських солдатів і надання гуманітарної допомоги на суму 120 млн фунтів стерлнгів.
Крім того, 7 березня прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон зустрінеться з президентами Канади й Нідерландів Джастіном Трюдо та Марком Рютте для обговорення ситуації в Україні.
"Вони також відвідають базу Королівських ВПС, щоб зустрітися з військовослужбовцями Збройних сил Великої Британії", - зазначили у британському уряді.
- Нагадаємо, Велика Британія пропонує викинути Росію з Інтерполу
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