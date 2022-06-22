Британія відмовила у візах російській делегації для участі у сесії ПА ОБСЄ, - ЗМІ

Про це передає "Інтерфакс" з посиланням на слова першого заступника голови Комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимира Джабарова.

"Ми отримали по суті обурливу відповідь про те, що уряд Британії - дослівно - не може видати візи членам російської делегації в ПА ОБСЄ з якою б метою вони не відвідували країну", - заявив він.

Відомо, що усі члени російської делегації перебувають у списку санкцій Британії. За словами Джабарова, делегати "своєчасно запросили керівництво асамблеї, а також МЗС Росії опрацювати та розв'язувати питання про надання британською стороною гарантій видачі парламентаріям в'їзних віз до Британії".

Представник міністерства внутрішніх справ Великої Британії пояснив, що на сьогодні не існує обмежень щодо роботи громадян Росії у Великій Британії на основі довгострокових робочих віз.

За його словами, російські депутати, які мають брати участь у сесії Парламентської асамблеї ОБСЄ, не отримали їх, бо пріоритет надається українським заявкам.

29-та щорічна сесія Парламентської асамблеї ОБСЄ відбудеться у Бірмінгемі 2-6 липня 2022 року.

26 квітня Велика Британія оновила список санкцій проти Росії. До оновленого санкційного списку потрапили члени федеральних зборів Росії, депутати держдуми та сенатори ради федерації. Вони голосували за надання так званої військової допомоги терористичним угрупованням "Л/ДНР".

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