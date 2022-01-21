Британія відправила до України 30 спецпризначенців на тлі загрози РФ

Про це повідомляє Sky News.



Як відомо виданню, близько 30 бійців полку рейнджерів (частини нещодавно сформованої Армійської бригади спеціальних операцій) вилетіли на військових літаках, які протягом цього тижня також відправили в Україну близько 2 тис. протитанкових ракетних установок.



Британські бійці прибули в Україну для підготовки українських військовослужбовців. Зокрема, вони навчатимуть військових ВСУ як користуватися протитанковою зброєю, яку Велика Британія направила Україні.



Також, за інформацією Sky News, британські літаки-розвідники також були помічені як частина не розголошуваної, але помітної підтримки українських військ. Програма з відстеження польотів зафіксувала транспортний літак британських ВПС C-17, що літає між Великою Британією та Україною. За даними видання, із 17 січня відбулося кілька рейсів.

Нагадаємо, заступник британського міністра оборони Джеймс Хіппі повідомляв, що цього тижня Україна отримала від Великої Британії кілька тисяч оборонних легких протитанкових ракет.

За інформацією The Times, Велика Британія має намір скерувати своїх військових до Польщі, Латвії, Литви й Естонії як "стримувальний фактор" для Росії.

Велика Британія має намір поставити ще більше озброєння Україні.