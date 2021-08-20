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Британія ввела санкції проти 7 співробітників ФСБ до роковин отруєння Навального: в РФ пообіцяли відповідь

20 серпня, 2021 п'ятниця
17:21
Світ прапор Росії

20 серпня Велика Британія наклала санкції на 7 співробітників ФСБ за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального

Про це пише Reuters.

Оновлена версія санкційного списку включає сім нових прізвищ та обґрунтування заморожування активів.

У документі перелічені Олексій Александров, Володимир Паняєв, Іван Осипов, Володимир Богданов, Кирило Васильєв, Станіслав Макшаков та Олексій Сєдов.

"Александров був оперативним співробітником криміналістичної служби, яка була в Томську, де Навальний був отруєний", - йдеться в пояснювальній записці.

"Докази, включаючи телефонні та дорожні записи, свідчать про те, що Александров був одним із оперативників, причетних до застосування хімічної зброї при спробі вбивства лідера російської опозиції Олексія Навального під час його візиту до Сибіру в серпні 2020 року", - додали британці.

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Як пише, російський "Интерфакс", сенатор Джабаров із Ради Федерації заявив, що якщо такі дані розкрив сам Навальний, є підстави відкрити на нього нову справу.

МЗС РФ повинен викликати посла Великобританії в РФ і заявити йому протест через оприлюднення даних співробітників ФСБ, які потрапили під санкції Лондона, вважає перший заступник голови комітету Ради Федерації з міжнародних справ Володимир Джабаров.

"Є підстави викликати британського посла і висловити йому протест з цього приводу. Це повне неподобство", - сказав Джабаров.

Він вважає, що Росія повинна дзеркально відповісти на розголошення даних співробітників ФСБ.

"Треба розбиратися, яким чином витекла ця інформація - дані співробітників ФСБ - і вживати заходів. Давайте теж будемо розсекречувати на весь світ дані співробітників Мі-6, Мі-5, впевнений, у ФСБ і СЗР теж є багато таких даних. Жоден з цих співробітників, які потрапили під санкції, ніколи не поїде до Великобританії і ніяких активів там у них немає. Це робиться тільки для того, щоб оголосити дані по цим людям ", - сказав сенатор.
 

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Росія
санкції
Олексій Навальний
Велика Британiя
отруєння Навального
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