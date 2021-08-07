Христо Грозєв пояснив, як Bellingcat вийшов на отруювачів Навального

Про це заявив в ефірі телеканалу "Україна 24" розслідувач Bellingcat Христо Грозєв, передає Еспресо.TV.



За його словами, за справу довго не брались, тому що розуміли складність.



ФСБ і ГРУ не залишають слідів та знищують всі докази.



"Абсолютно випадково - до моменту, коли інші журналісти вже почали писати й купувати дані перельотів, ми закінчували розслідування щодо нової програми створення хімічної зброї в Росії, в якому ми змогли ідентифікувати новий інститут, який називається "Сигнал", в якому захована сучасна версія того інституту, в якому створювався "Новачок" і вся інша хімзброя", - розповів Грозєв.



Після перевірки працівників цього інституту, журналісти Bellingcat встановили їх зв'язок з ФСБшниками.



“Я перевірив білінг-дані у всіх ключових науковців у цьому інституті й помітив дуже дивні та цікаві збіги, що були дзвінки між ФСБшниками і цими вченими з 2 по 6 липня - за місяць до отруєння. І потім саме в ці дні, коли сталося отруєння - з 12 по 20 серпня. Це нам дало ідею: нумо перевірмо, що це за ФСБшники, які спілкувалися з науковцями. Ми отримали їхні перельоти й побачили, що вони збігаються з перельотами Навального ще 2017-2018 року. Так що ось так ми дійшли - абсолютно випадково", - розповів розслідувач.





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