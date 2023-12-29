Британію та Данію сполучив найдовший електрокабель у світі

Про це повідомляє BBC.

Viking Link – перший кабель, що сполучив ці дві країни. Зазначено, що його використовуватимуть для постачання дешевшої електроенергії, яку виробляють данські вітрові електростанції, до Великої Британії. Її вистачить для 2,5 млн будинків.

"Оскільки ми розгортаємо більше енергії вітру для досягнення наших цілей кліматичної та енергетичної безпеки, підключення до наших сусідніх країн відіграватимуть життєво важливу роль у збільшенні безпеки постачання та зниженні цін для споживачів", — сказала Кеті Джексон з енергетичної компанії National Grid.

Роботи над кабелем Viking Link почались у 2019 році, і це вже шостий кабель, який з’єднує Велику Британію з континентальною Європою.

Британський національний оператор електроенергії National Grid заявив, що такі кабелі допоможуть Британії зменшити викиди вуглецю на близько 100 млн тонн, а 90% енергії, імпортованої через кабелі, буде надходити з джерел з нульовим рівнем викидів вуглекислого газу до 2030 року.