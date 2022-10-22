Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

За даними британської розвідки, російські війська продовжують зміцнювати пункти пропуску через річку Дніпро, а також завершили будівництво баржового мосту поряд з пошкодженим Антонівським мостом у Херсоні.

"Попри те, що використання важких баржових мостів входило в плани радянської епохи для операцій у Європі, ймовірно, що це перший за десятиліття випадок, коли російським військовим доводиться використовувати цей тип переправи. Використання цивільних барж, ймовірно, надасть Росії додаткові матеріально-технічні переваги, оскільки вона втратила значну кількість військового мостового обладнання та інженерного персоналу під час вторгнення", - припустили у розвідці Британії.

Там також спрогнозували, що якщо баржовий міст зазнає пошкоджень, росіяни намагатимуться швидко відремонтувати або замінити пошкоджені ділянки, оскільки їхні сили та пункти пропуску через річку Дніпро зазнають дедалі більшого тиску в Херсоні.

21 жовтня ЗСУ підтвердили, що завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро, який зʼєднує тимчасово окуповані Херсон із лівобережжям.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb