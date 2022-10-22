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Британська розвідка дізналася, як РФ намагається розв'язати проблему з пошкодженими мостами у Херсоні

22 жовтня, 2022 субота
09:17
війна з Росією Антонівський міст

Російські окупанти в Херсоні розгорнули поруч з пошкодженим Антонівським мостом баржову переправу

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

За даними британської розвідки, російські війська продовжують зміцнювати пункти пропуску через річку Дніпро, а також завершили будівництво баржового мосту поряд з пошкодженим Антонівським мостом у Херсоні.

"Попри те, що використання важких баржових мостів входило в плани радянської епохи для операцій у Європі, ймовірно, що це перший за десятиліття випадок, коли російським військовим доводиться використовувати цей тип переправи. Використання цивільних барж, ймовірно, надасть Росії додаткові матеріально-технічні переваги, оскільки вона втратила значну кількість військового мостового обладнання та інженерного персоналу під час вторгнення", - припустили у розвідці Британії. 

Там також спрогнозували, що якщо баржовий міст зазнає пошкоджень, росіяни намагатимуться швидко відремонтувати або замінити пошкоджені ділянки, оскільки їхні сили та пункти пропуску через річку Дніпро зазнають дедалі більшого тиску в Херсоні.

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російська армія
Херсон
ЗСУ
Херсонщина
окуповані території
наступ ЗСУ
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