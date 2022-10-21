Про це інформує під час телемарафону речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк.

"Так, ми тримаємо вогневий контроль (над мостом, - ред.), але не ми бʼємо по обʼєктах критичної інфраструктури на ураження, не бʼємо по мирному населенню і населених пунктах. Те, що на мосту в цей час не може бути цивільних, стверджують навіть самі окупанти, бо це комендантська година. Цивільних там не було", - заявила Гуменюк.

Відомо, що рашисти заявляли про нібито чотирьох загиблих, які "евакуйовувались" на лівий берег Дніпра, утім міст для мирного населення працює з 07:00 до 20:00, а перші повідомлення про удари почали надходити близько 23:00.

По Антонівському мосту в Херсоні й по переправі ввечері 20 жовтня було завдано чергового удару. Ймовірно, в той час по переправі пересувалася техніка і жива сила російських військових, які загарбники активно переміщують на лівобережну частину Херсонської області. Удару було завдано в четвер близько 23:00. Пролунало шість вибухів.

Також унаслідок удару по російській переправі у тимчасово окупованому Херсоні ліквідований російський пропагандист Олег Клоков.

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