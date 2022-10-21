У Херсоні внаслідок удару по переправі "денацифікувався" російський пропагандист Клоков
Внаслідок удару по російській переправі у тимчасово окупованому Херсоні ліквідований російський пропагандист і співробітник спецслужби РФ Олег Клоков
Стратком ЗСУ інформує, що Клоков - кадровий співробітник російських спецслужб.
"Клоков навчався в Харківському авіаційному училищі - не закінчив, перевівся у РФ, потім у Військовому університеті в Москві, де вивчав польську й арабську мови", - йдеться в повідомленні.
Пройшов першу та другу чеченські війни в спецпідрозділі, ймовірно, у розвідці, проте стверджував, що зв'язківцем. Після - працював на ТБ.
"Саме як співробітник "Первого канала" у 2004 році під час Помаранчевої революції Клоков працював в Києві - як продюсер (відповідав фактично за розміщення та фінансування 13 знімальних груп російського телеканалу. При чому їх завдання було не стільки видавати сюжети в ефір, скільки забезпечити 24/7 онлайн-трансляцію подій з Києва. Для цього він орендував номера/квартири на Майдані Незалежності, Хрещатику, біля Верховної Ради та інших важливих місцях і "гнав картинку" на Москву", - розповідають у Страткомі.
Повідомляється, що пропагандист працював в Україні з підробними документами як "Міша".
"Що він робив на переправі вночі з військовими? - На прикладі Клокова можна переконатись: спецслужби РФ контролюють медіасферу і в мирний час, і у воєнний - більшість військкорів є співробітниками спецслужб", - додали у відомстві.
У телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) пише, внаслідок нічного удару по переправі окупантів у Херсоні ліквідований російський пропагандист Олег Клоков. Він працював на каналах "Москва 24", Russia Today, "Первый канал", а також в уряді Москви. А в жовтні Клоков приїхав, аби запустити в Херсоні "телеканал".
"В Херсоні він знімав пропагандистські постановчі сюжети для Росії, які тепер зніматиме з Кобзоном", - написав Штефан.
Також у телеграм-каналі "Херсон: Війна Без Фейків" повідомляють, що "денацифікувалися" декілька російських пропагандистів, які приїхали для роботи на телеканалі окупантів.
"Загинули кілька журналістів із "Таврії" (пропагандистський телеканал російських окупантів на території тимчасово окупованого Херсону, - ред.), які були співробітниками ворога у місті Херсон", - йдеться в повідомленні.
Колаборант Кирило Стремоусов заявив, що журналістів вбили американці.
"Американці цілеспрямовано вдарили по Антонівському мосту, коли там знаходилися журналісти. Серед загиблих режисер ТРК "Таврія" Олег Клоков", - пише Стремоусов.
Також він написав, що важко поранено російських оператора Руслана Воскресенського, кореспондента Костянтина Мочара та журналістку Владу Луговську.
- 21 жовтня Збройні Сили України підтвердили, що завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро, який зʼєднує тимчасово окуповані Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню.
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