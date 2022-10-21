У Херсоні внаслідок удару по переправі "денацифікувався" російський пропагандист Клоков

Стратком ЗСУ інформує, що Клоков - кадровий співробітник російських спецслужб.

"Клоков навчався в Харківському авіаційному училищі - не закінчив, перевівся у РФ, потім у Військовому університеті в Москві, де вивчав польську й арабську мови", - йдеться в повідомленні.

Пройшов першу та другу чеченські війни в спецпідрозділі, ймовірно, у розвідці, проте стверджував, що зв'язківцем. Після - працював на ТБ.

"Саме як співробітник "Первого канала" у 2004 році під час Помаранчевої революції Клоков працював в Києві - як продюсер (відповідав фактично за розміщення та фінансування 13 знімальних груп російського телеканалу. При чому їх завдання було не стільки видавати сюжети в ефір, скільки забезпечити 24/7 онлайн-трансляцію подій з Києва. Для цього він орендував номера/квартири на Майдані Незалежності, Хрещатику, біля Верховної Ради та інших важливих місцях і "гнав картинку" на Москву", - розповідають у Страткомі.

Повідомляється, що пропагандист працював в Україні з підробними документами як "Міша".

"Що він робив на переправі вночі з військовими? - На прикладі Клокова можна переконатись: спецслужби РФ контролюють медіасферу і в мирний час, і у воєнний - більшість військкорів є співробітниками спецслужб", - додали у відомстві.

У телеграмі офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (Штірліц) пише, внаслідок нічного удару по переправі окупантів у Херсоні ліквідований російський пропагандист Олег Клоков. Він працював на каналах "Москва 24", Russia Today, "Первый канал", а також в уряді Москви. А в жовтні Клоков приїхав, аби запустити в Херсоні "телеканал".

"В Херсоні він знімав пропагандистські постановчі сюжети для Росії, які тепер зніматиме з Кобзоном", - написав Штефан.

Також у телеграм-каналі "Херсон: Війна Без Фейків" повідомляють, що "денацифікувалися" декілька російських пропагандистів, які приїхали для роботи на телеканалі окупантів.

"Загинули кілька журналістів із "Таврії" (пропагандистський телеканал російських окупантів на території тимчасово окупованого Херсону, - ред.), які були співробітниками ворога у місті Херсон", - йдеться в повідомленні.

Колаборант Кирило Стремоусов заявив, що журналістів вбили американці.

"Американці цілеспрямовано вдарили по Антонівському мосту, коли там знаходилися журналісти. Серед загиблих режисер ТРК "Таврія" Олег Клоков", - пише Стремоусов.

Також він написав, що важко поранено російських оператора Руслана Воскресенського, кореспондента Костянтина Мочара та журналістку Владу Луговську.

21 жовтня Збройні Сили України підтвердили, що завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро, який зʼєднує тимчасово окуповані Херсон із лівобережжям, зокрема з Олешками та Голою Пристанню.