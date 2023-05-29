Про це пише міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 24 травня Росія провела навчання з безпеки навколо Кримського мосту в тимчасово окупованій Керчі. Це включало створення димової завіси, яка частково маскувала міст.

Завісу створювали димогенераторами ТДА-3 військові 28-ї бригади військ ядерного, біологічного та хімічного захисту РФ.

"Російська доктрина вважає використання диму частиною маскування, на чому робиться сильний акцент. Проте на практиці російське маскування було загалом неефективним у війні проти України, ймовірно, через відсутність сильної функції централізованого планування та погану бойову дисципліну на низькому рівні", - дійшли висновку в розвідці Британії.