Британська розвідка: Кремль переходить на стратегію виснаження
Кремль змінює тактику в Україні і переходить на стратегію виснаження
Про це йдеться в останньому звіті Британської розвідки, повідомляє Міністерство оборони Великобританії.
"Росія була змушена змінити свій оперативний підхід і зараз проводить стратегію виснаження. Це, ймовірно, включатиме невибіркове використання вогневої потужності, що призведе до збільшення жертв серед цивільного населення, руйнування української інфраструктури та посилення гуманітарної кризи", - йдеться в повідомленні.
Також в розвідці відзначається, що Кремль провалив всі свої цілі в Україні. "Вони були здивовані масштабами та жорстокістю українського Опору", - наголошено в повідомленні.
- Нагадаємо, раніше Міністерство Великої Британії зауважило, що логістичні проблеми та українські контратаки стають на перешкоді розвитку російського вторгнення.
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