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Британська розвідка на прикладі морської блокади України показала, як РФ маніпулює фактами

29 травня, 2022 неділя
10:13
війна з Росією зерно порт

Військова розвідка Великої Британії звинуватила Росії у маніпулюванні фактами на прикладі блокади морських портів України

Про це повідомляє британське міністерство оборони у twitter.  

Розвідка звертає увагу, що 25 травня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Росія готова надати гуманітарний коридор для суден, які перевозять продовольство через Чорне море, в обмін на скасування санкцій. Він також закликав Україну розмінувати акваторію навколо Одеського порту, щоб зробити можливим проходження кораблів.

"Прохання Руденка до України про розмінування відповідає основному принципу сучасної російської стратегії обміну повідомленнями: введення альтернативних наративів, навіть непереконливих, щоб ускладнити розуміння аудиторії", - зазначили у розвідці та нагадали, що Україна була вимушена використати морські міни через загрозу десантних нападів Росії з Чорного моря. 

Британці констатували, що Росія готова використовувати глобальну продовольчу безпеку для власних політичних цілей, а потім звинувачувати у проблемах Захід. 

Крім цього, у розвідці дійшли висновку, що спроба Росії домогтися зниження жорсткості міжнародних санкцій підкреслює шкоду, які вони завдають режиму.

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Одеса
Чорне море
Велика Британія
МЗС Росії
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морська блокада
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