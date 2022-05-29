Британська розвідка на прикладі морської блокади України показала, як РФ маніпулює фактами

Про це повідомляє британське міністерство оборони у twitter.

Розвідка звертає увагу, що 25 травня заступник міністра закордонних справ Росії Андрій Руденко заявив, що Росія готова надати гуманітарний коридор для суден, які перевозять продовольство через Чорне море, в обмін на скасування санкцій. Він також закликав Україну розмінувати акваторію навколо Одеського порту, щоб зробити можливим проходження кораблів.

"Прохання Руденка до України про розмінування відповідає основному принципу сучасної російської стратегії обміну повідомленнями: введення альтернативних наративів, навіть непереконливих, щоб ускладнити розуміння аудиторії", - зазначили у розвідці та нагадали, що Україна була вимушена використати морські міни через загрозу десантних нападів Росії з Чорного моря.

Британці констатували, що Росія готова використовувати глобальну продовольчу безпеку для власних політичних цілей, а потім звинувачувати у проблемах Захід.

Крім цього, у розвідці дійшли висновку, що спроба Росії домогтися зниження жорсткості міжнародних санкцій підкреслює шкоду, які вони завдають режиму.

25 травня міністр закордонних справ Китаю Ван І виступив за створення зеленого коридору для експорту українського зерна.

У британській розвідці 25 травня заявили, що Україні не вдасться подолати блокаду морських портів за допомогою альтернативних сухопутних маршрутів.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба висловив сумніви, що НАТО наважиться на силове розблокування українського морського експорту.

28 травня в ООН заявили, що через війну Росії з Україною у світі голодуватимуть 218 млн людей.

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