Британська розвідка назвала ціль, куди незабаром спробують наступати російські війська на Донбасі

Про це повідомляє військова розвідка міністерства оборони Великої Британії.

"Існує реальна ймовірність того, що безпосередньою тактичною метою Росії буде Сіверськ, оскільки її сили намагаються просуватися до найбільш вірогідної оперативної мети - міського району Слов'янськ - Краматорськ", - наголошується у зведенні.

За даними британської розвідки, російські сили припиняють поповнення запасів перед початком нових наступальних операцій в Донецькій області.

Тим часом українські сили продовжують поступово просуватися на південно-західній ділянці Херсона, йдеться у зведенні.

8 липня Генштаб повідомив, що ЗСУ завдали ворогу втрат в районі Богородичного під час його спроби наступу та відкинули окупантів назад. Проте війська РФ наступають у напрямку Веселої Долини та в районі Спірного, тривають бої.

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