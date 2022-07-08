English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Окупанти наступають у напрямку Веселої Долини та Спірного, мають частковий успіх поблизу Верхньокам’янського, - Генштаб ЗСУ

Окупанти наступають у напрямку Веселої Долини та Спірного, мають частковий успіх поблизу Верхньокам’янського, - Генштаб ЗСУ

8 липня, 2022 п'ятниця
07:50
війна з Росією окупанти

ЗСУ завдали ворогу втрат в районі Богородичного під час його спроби наступу та відкинули окупантів назад. Проте війська РФ наступають у напрямку Веселої Долини та в районі Спірного, тривають бої

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

На Слов’янському напрямку ворог здійснював вогневий вплив із артилерії різних калібрів в районах населених пунктів Волобуївка, Хрестище, Гусарівка, Чепіль, Мазанівка, Долина, Червоне, Дібрівне, Богородичне та Адамівка.

В районі Богородичного українські захисники завдали ворогу втрат під час його чергової спроби наступу та відкинули окупантів назад.

На Краматорському напрямку окупанти обстрілювали із ствольної та реактивної артилерії райони Сіверська, Григорівки, Білогорівки, Золотарівки, Серебрянки, Верхньокам’янського, Званівки та Роздолівки. Ворог вів наступ в напрямку Верхньокам’янського, має частковий успіх.

На Бахмутському напрямку противник здійснював обстріли із мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Бахмут, Спірне, Івано-Дар’ївка, Берестове, Покровське, Вершина, Володимирівка, Опитне, Торецьк, Зайцеве, Кодема, Клинове та Нью-Йорк. Завдав авіаційних ударів поблизу Вершини та Вуглегірської ТЕС.

Окупанти наступають в напрямку Веселої Долини та в районі населеного пункту Спірне, бойові дії тривають.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають перестрілки вздовж лінії зіткнення із мінометів, танків, ствольної та реактивної артилерії. Ворог завдав авіаударів неподалік Василівки, Авдіївки, Новоселівки, Веселого та Новомихайлівки.

На Південнобузькому напрямку ворог зосереджує свої зусилля на недопущенні наступу Сил оборони України. Здійснює систематичний вогневий вплив із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення для сковування дій наших військ.

На Волинському та Поліському напрямках суттєвих змін в складі та діяльності підрозділів збройних сил Республіки Білорусь в прикордонних районах Брестської та Гомельської областей не відзначається.

На Сіверському напрямку ворог обстріляв із реактивної артилерії та мінометів район населеного пункту Михальчина Слобода Чернігівської області.

На Харківському напрямку окупанти продовжують ведення оборонних дій. Ворог здійснював обстріли із артилерії, реактивних систем залпового вогню і танків в районах населених пунктів Харків, Микільське, Леб’яже, Уди, Дементіївка, Верхній та Старий Салтів, Петрівка, Руські Тишки та Байрак. Завдав авіаудару неподалік Петрівки.

"Українські воїни рішуче придушили спробу ворожого штурму в напрямку Дементіївки. Українська авіація та ракетно-артилерійські підрозділи продовжують завдавати вогневого ураження по скупченнях живої сили, військової техніки та складах боєприпасів російських окупантів", - передає Генштаб.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Україна
Росія
Білорусь
Донецьк
Миколаїв
Запоріжжя
Харків
Луганськ
Луганщина
Краматорськ
Суми
Чернігів
Херсон
ЗСУ
Волинь
Читайте також:
Віталій Портников
Автор Віталій Портников
6 липня, 2022 середа
Карін Кнайсль втекла не випадково
Сергій Лавров
6 липня, 2022 середа
Дисоціативний розлад: у МЗС України висміяли претензії Лаврова через "злив" розмови Путіна та Макрона
Німеччина уряд
6 липня, 2022 середа
Консульства у Німеччині попередили українців про проблеми до кінця серпня та черги з вересня
Київ
+20°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 34.44
    Купівля 34.44
    Продаж 35.32
  • EUR
    Купівля 35.04
    Продаж 36.37
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, п'ятниця
8 липня
08:27
Миргород
На Полтавщині проведуть навчальні стрільби, жителів Миргородської громади закликали зберігати спокій
07:58
Японія
У Японії скоїли замах на експрем'єра Абе
07:10
Велика Британія
Нового прем'єра Великої Британії можуть обрати до вересня, - FT
06:56
вибух
У Миколаєві лунають вибухи
06:49
На фото Дмитро Кулеба
Кулеба висловив упевненість, що попри відставку Джонсона, Британія продовжить підтримувати Україну
06:32
Катрін Колонна, очільниця МЗС Франції
Франція запропонує посилити фінансову та гуманітарну підтримку України на саміті G20
06:01
Аніта Ананд
Канада направить Україні 39 бронетранспортерів вже цього літа
05:43
РФ штурмуватиме Краматорськ і паралельно наступатиме на Слов'янськ, — ISW
05:15
Едінсон Кавані
"Фенербахче" перед матчем з "Динамо" готується провести топ-трансфер
04:17
Донецьк. Центральна частина міста.
В окупованому Донецьку пролунали вибухи
04:06
Кріштіану Роналду
"Челсі" визначився зі сумою грошей, яку готовий заплатити за Роналду
03:04
"Ростов-на-Дону" та інші російські підводні човни класу Палтус озброєні ракетами Калібр, еквівалентом Томагавка
Україні загрожують 40 крилатих ракет з Чорного моря
02:35
окупант
Росія не створює нові ударні угруповання на Півдні України
02:27
гелікоптери Airbus
Українські гелікоптери атакували опорний пункт і ворожу техніку на Херсонщині
01:29
Додо
Італійський клуб домовився про трансфер найдорожчого футболіста "Шахтаря" за 14,5 млн євро
00:52
обстріли Сумщина
РФ обстріляла Сумщину з кулеметів та гранатомета
00:48
Роботи Олесі Трофименко на подіумі Dior
Українська вишивальниця надихнула Dior на створення кутюрної колекції
00:29
Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес
Бен Воллес запевнив, що без Джонсона політика Британії на підтримку України не зміниться
00:23
Путін
Центр протидії дезінформації оприлюднив добірку фейків від Росії за 7 липня
00:15
У Донецьку горить нафтобаза
Демілітаризація рашистів: мінус три склади з боєприпасами і нафтобаза у Донецьку, - Братчук
00:01
Я був упевнений, що люди, які прийшли на мої концерти, не воюватимуть проти України, - Іван Дорн
2022, четвер
7 липня
23:57
Американські сенатори у Києві
"Росія повинна бути визнана державою-спонсором тероризму!", - американські сенатори у Києві
23:39
Олексій Горінов
"Можливо, з нами щось не так?". Московського депутата судитимуть за антивоєнний виступ
23:38
Навчання ВПС у Литві
Шок для місцевого населення. У Литві без попередження військові літаки влаштували навчальний повітряний бій
23:34
Прапор України на острові Зміїни
Хай кожен російський капітан бачить український прапор на Зміїному, - Зеленський
23:30
Михайло Подоляк
Примітивна пропаганда. Подоляк відповів на заяву Путіну про "війну до останнього українця"
23:16
Борис Джонсон і Володимир Зеленський
Британія надала для безпеки і оборони України близько 2 млрд фунтів, - Зеленський
23:03
Щеплення
У Європі розгортається нова хвиля коронавірусу. Чиновники ЄС радять пропагувати бустерну дозу вакцини
22:55
Фільтраційні табори
Росія створила вздовж кордону з Україною 19 фільтраційних таборів
22:42
Папа Франциск
Папа може приїхати в будь-який день. Кулеба розповів про важливість візиту Франциска в Україну
22:36
газопровод
Румунія підключилась до трубопроводу з Адріатики і тепер може постачати газ у Молдову та Україну
22:30
Електронні сигарети
РНБО спростувала інформацію про заборону в Україні електронних сигарет
22:26
З російського полону вдалося звільнити 16-річного сина очільника Запорізької РВА
22:17
ЗСУ
ЗСУ йде! Мер окупованих Олешок закликав місцевих жителів виїхати через контрнаступ українців
22:03
На фото військово допомога Нідерландів
Нідерланди надали Україні військової допомоги на понад €170 млн
22:02
Джеймс Каан
У віці 82 роки помер зірка фільму "Хрещений батько" Джеймс Каан
21:59
Дмитро Кулеба
Кулеба розповів про показовий момент після ухвалення візового режиму з РФ
21:54
Ексклюзив
карта бойових дій Крматорськ Слов'янськ Лисичанськ 6.07.22 Згурець
Донецький напрям буде головним до кінця літнього періоду, - екскомандувач десантно-штурмових військ України Якубець
21:49
ССО Азов
ССО "Азов" показали унікальні кадри полювання на техніку рашистів
21:36
Олена Рибакіна
Російська тенісистка, яка грає за Казахстан і вийшла в фінал Вімблдону, виступила проти війни в Україні
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV