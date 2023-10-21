Британська розвідка оцінила потенційну загрозу патрулювання літаків РФ з "кинджалами" над Чорним морем

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Під час заяви, на думку розвідки, президент РФ посилався на посилення морської присутності США у східному Середземномор'ї з наміром утримувати ці судна під загрозою, використовуючи систему озброєння з дальністю дії до 2000 км.

Зазначається, що заява Путіна відповідає типовій російській риториці, спрямованої на внутрішню аудиторію, яка називає Захід "агресором", а агресію РФ - "необхідною для захисту держави".

За словами розвідки, Путін окремо підкреслив наявність у МіГ-31 "кинджалів", щоб показати, що РФ й далі може виробляти та експлуатувати нову зброю попри війну в Україні. Проте "кинджали" залишаються на стадії оперативного тестування, а їх результати в Україні дотепер були погані.

"На папері він залишається дуже потужним, здатним досягти гіперзвукових швидкостей і уникати сучасних систем протиповітряної оборони, хоча майже напевно потребує значного вдосконалення в тому, як Росія використовує його для реалізації цього потенціалу", - додали у розвідці.