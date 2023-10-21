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Британська розвідка оцінила потенційну загрозу патрулювання літаків РФ з "кинджалами" над Чорним морем

21 жовтня, 2023 субота
09:28
Війна з Росією МіГ-31 К

Президент РФ Володимир Путін 18 жовтня заявив, що літаки РФ з "кинджалами" патрулюватимуть простір над Чорним морем. Натоміть у розвідці вважають, що так Росія хоче показати свою військову силу

Про це пише міністерство оборони Великої Британії.

Під час заяви, на думку розвідки, президент РФ посилався на посилення морської присутності США у східному Середземномор'ї з наміром утримувати ці судна під загрозою, використовуючи систему озброєння з дальністю дії до 2000 км.

Зазначається, що заява Путіна відповідає типовій російській риториці, спрямованої на внутрішню аудиторію, яка називає Захід "агресором", а агресію РФ - "необхідною для захисту держави".

За словами розвідки, Путін окремо підкреслив наявність у МіГ-31 "кинджалів", щоб показати, що РФ й далі може виробляти та експлуатувати нову зброю попри війну в Україні. Проте "кинджали" залишаються на стадії оперативного тестування, а їх результати в Україні дотепер були погані.

"На папері він залишається дуже потужним, здатним досягти гіперзвукових швидкостей і уникати сучасних систем протиповітряної оборони, хоча майже напевно потребує значного вдосконалення в тому, як Росія використовує його для реалізації цього потенціалу", - додали у розвідці.

  • Президент РФ Володимир Путін та його китайський колега Сі Цзіньпін у середу, 18 жовтня, провели тривалі переговори про співпрацю. Після зустрічі Путін заявив, що Україна "задумалася над перемовинами", а літаки РФ з "кинджалами" відтепер патрулюватимуть простір над Чорним морем.
  • Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат вважає, що нові заяви президента РФ Володимира Путіна про патрулювання літаків з "кинджалами" у Чорному морі, ймовірно, спрямовані на посилення напруги, але кардинально нічого не змінять для України.

Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Велика Британiя
Чорне море
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