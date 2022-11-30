Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що у липні 2022 року президент Росії Володимир Путін схвалив поправки до закону про іноземних агентів 2012 року, який широко використовувався для репресій проти опонентів режиму. Планується, що нові заходи набудуть чинності 1 грудня 2022 року.

Закон 2012 року визначив "іноземних агентів" як осіб або організації, які отримали фінансову підтримку з-за кордону. Поправки розширять визначення, які відтепер поширюватимуться й на осіб, які перебувають під невизначеним "впливом або тиском" з-за кордону.

Міністерство юстиції РФ також матиме повноваження публікувати особисті дані та адреси визначених "іноземних агентів", що створюватиме для них ризик переслідувань.

"Нові закони ще більше розширять репресивні повноваження російської держави. Ця тенденція різко посилилася після вторгнення РФ в Україну. Кремль, ймовірно, діє на попередження, щоб запобігти зростанню внутрішнього інакомислення, оскільки війна триває та все більше впливає на повсякденне життя росіян", - дійшли висновку в розвідці Британії.

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