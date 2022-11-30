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Британська розвідка попередила про нову хвилю репресій у РФ

30 листопада, 2022 середа
09:26
Світ росгвардія омон

З 1 грудня 2022 року в Росії набуває чинності поправка до закону про "іноземних агентів", яка дозволить Кремлю посилити репресії

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

Британська розвідка звертає увагу, що у липні 2022 року президент Росії Володимир Путін схвалив поправки до закону про іноземних агентів 2012 року, який широко використовувався для репресій проти опонентів режиму. Планується, що нові заходи набудуть чинності 1 грудня 2022 року.

Закон 2012 року визначив "іноземних агентів" як осіб або організації, які отримали фінансову підтримку з-за кордону. Поправки розширять визначення, які відтепер поширюватимуться й на осіб, які перебувають під невизначеним "впливом або тиском" з-за кордону. 

Міністерство юстиції РФ також матиме повноваження публікувати особисті дані та адреси визначених "іноземних агентів", що створюватиме для них ризик переслідувань.

"Нові закони ще більше розширять репресивні повноваження російської держави. Ця тенденція різко посилилася після вторгнення РФ в Україну. Кремль, ймовірно, діє на попередження, щоб запобігти зростанню внутрішнього інакомислення, оскільки війна триває та все більше впливає на повсякденне життя росіян", - дійшли висновку в розвідці Британії. 

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Росія
Володимир Путін
війна з Росією
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