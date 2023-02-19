Про це у щоденному звіті пише міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 15 лютого українські військові помітили над Києвом кілька повітряних куль із радіолокаційними відбивачами, підвішеними під ними. Пізніше було повідомлено про збиття щонайменше шести таких об'єктів. Крім цього, 12 лютого повітряні кулі були помічені на сході Дніпропетровщини.

Розвідка Британії припускає, що кулі свідчать про нову тактику РФ, спрямовану на те, щоб отримати інформацію про українські системи протиповітряної оборони та змусити витратити цінні запаси ракет земля-повітря та боєприпасів.

Аналітики також додали, що 14 лютого спостереження за об’єктом у формі повітряної кулі призвело до закриття повітряного простору Молдови на кілька годин. Ймовірно, це була російська куля, яка вилетіла з повітряного простору України.