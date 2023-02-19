Британська розвідка пояснила, навіщо РФ запускає до України повітряні кулі
Росіяни запускають у повітряний простір України кулі з радіолокаційними відбивачами, аби виявити та виснажити системи ППО
Про це у щоденному звіті пише міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що 15 лютого українські військові помітили над Києвом кілька повітряних куль із радіолокаційними відбивачами, підвішеними під ними. Пізніше було повідомлено про збиття щонайменше шести таких об'єктів. Крім цього, 12 лютого повітряні кулі були помічені на сході Дніпропетровщини.
Розвідка Британії припускає, що кулі свідчать про нову тактику РФ, спрямовану на те, щоб отримати інформацію про українські системи протиповітряної оборони та змусити витратити цінні запаси ракет земля-повітря та боєприпасів.
Аналітики також додали, що 14 лютого спостереження за об’єктом у формі повітряної кулі призвело до закриття повітряного простору Молдови на кілька годин. Ймовірно, це була російська куля, яка вилетіла з повітряного простору України.
- У повітряному просторі України 14 лютого зафіксували ворожі кулі з кутовими відбивачами, які РФ використовує для проведення розвідки й відволікання ППО.
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