Британська розвідка пояснила значення Авдіївського коксохімічного заводу для оборони міста

Про це повідомляє міністерство оборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що протягом останнього тижня російські війська продовжували атакувати околиці Авдіївки та намагалася оточити місто в Донецькій області.

"За Авдіївку воювали майже десять років, і вона має політичне значення для Росії, враховуючи її близькість до Донецька", - пояснили в розвідці Британії.

Там припустили, що російські війська досягли певних успіхів та наблизилися до контрольованого Україною Авдіївського коксохімічного заводу - розгалуженого промислового комплексу, який виробляє кокс, різні хімічні речовини та розташований на ключовій тактичній позиції на північ від міста.

"Завод стоїть на головній дорозі до Авдіївки, і, якби російські війська захопили його, постачання міста ставало б дедалі складнішим для України. Наразі промисловий об’єкт надає ЗСУ локальну оборонну перевагу, а росіяни, ймовірно, зазнають значних втрат особового складу, якщо спробують атакувати об’єкт", - підсумували у британській розвідці.