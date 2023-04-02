Британська розвідка: РФ втратила в Україні до 200 тис. людей, але більшість смертей сталися через небойові причини
У звіті МО Великої Британії мовиться, що від 24 лютого 2022 року РФ втратила в Україні понад 200 тис. військових, та значна меншість з них загинули через небойові причини
Огляд міністерства оборони Великої Британії опубліковано у твіттері.
Експерти підкреслили: хоча з моменту початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія зазнала до 200 000 втрат, "значна меншість" з них була спричинена небойовими причинами.
Із посиланням на російський інформаційний канал у телеграмі фахівці зазначили, що є "надзвичайно висока" кількість інцидентів, злочинів і смертей, пов'язаних із вживанням алкоголю серед розгорнутих російських військ.
"Серед інших основних причин небойових втрат, ймовірно, є погані тренування з поводження зі зброєю, дорожньо-транспортні пригоди та кліматичні травми, такі як переохолодження. Російське командування, ймовірно, вважає, що поширене зловживання алкоголем особливо негативно впливає на боєздатність.
Однак, оскільки зловживання алкоголем поширене в більшій частині російського суспільства, воно вже давно вважається мовчазною частиною військового життя, навіть під час бойових дій", - ствердили в розвідці МО Великої Британії.
- Нагадаємо, минулого дня британська розвідка звітувала, що зимова кампанія наступу російської армії під керівництвом Валерія Герасимова тривала 80 днів і зазнала невдачі. РФ вдалося досягти незначного успіху ціною десятків тисяч жертв серед своїх солдатів.
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