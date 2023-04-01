Зимовий наступ Герасимова зазнав провалу, - британська розвідка
Зимова кампанія наступу російської армії під керівництвом Валерія Герасимова тривала 80 днів і зазнала невдачі. РФ вдалося досягти незначного успіху ціною десятків тисяч жертв серед своїх солдатів
Про це ідеться у звіті міноборони Великої Британії у твіттері.
За даними аналітиків, командування Валерія Герасимова окупаційною армією характеризувалося спробою почати великий зимовий наступ з метою розширити контроль над усією територією українського Донбасу.
"Через вісімдесят днів стає все більш очевидним, що цей проєкт зазнав невдачі", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що на кількох напрямках уздовж фронту на сході України російські сили досягли лише незначних успіхів ціною десятків тисяч жертв, значною мірою розтративши свою тимчасову перевагу в особовому складі, отриману внаслідок осінньої "часткової мобілізації".
"Існує реальна ймовірність того, що Герасимов після десяти років роботи на посаді начальника Генштабу розсуне межі допустимих поразок політичного керівництва Росії", - зазначили у розвідці Великої Британії.
- 30 березня у міноборони Британії повідомили, що російське командування хоче розгорнути мобілізаційну кампанію додаткових 400 тис. військових: однак для їхньої бойової потужності бракує техніки та боєприпасів.
- Британська розвідка повідомила, що РФ Росія втратила під Авдіївкою більшу частину танкового полку.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.5
Купівля 37.5Продаж 38.28
-
EUR
Купівля 40.42Продаж 41.2
- Актуальне
- Важливе