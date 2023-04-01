Про це ідеться у звіті міноборони Великої Британії у твіттері.

За даними аналітиків, командування Валерія Герасимова окупаційною армією характеризувалося спробою почати великий зимовий наступ з метою розширити контроль над усією територією українського Донбасу.

"Через вісімдесят днів стає все більш очевидним, що цей проєкт зазнав невдачі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на кількох напрямках уздовж фронту на сході України російські сили досягли лише незначних успіхів ціною десятків тисяч жертв, значною мірою розтративши свою тимчасову перевагу в особовому складі, отриману внаслідок осінньої "часткової мобілізації".

"Існує реальна ймовірність того, що Герасимов після десяти років роботи на посаді начальника Генштабу розсуне межі допустимих поразок політичного керівництва Росії", - зазначили у розвідці Великої Британії.