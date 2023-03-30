Британська розвідка: Росія прагне додатково мобілізувати 400 тис. "добровольців"

Про це мовиться у звіті міноборони Великої Британії у twitter.

Російська влада готується розпочати масштабну призовну кампанію, аби призвати додаткових 400 тис. військовослужбовців. Зазначається, що Росія представляє цю кампанію як призов добровольців і професіоналів, а не як нову обов'язкову мобілізацію.

Однак фахівці стверджують, що на практиці регіональні органи влади намагатимуться виконати поставлені перед ними завдання з набору, примушуючи чоловіків до мобілізації.

"Російська влада, ймовірно, обрала так звану добровольчу модель для розв'язання проблеми нестачі кадрів, щоб мінімізувати внутрішні розбіжності. Малоймовірно, що кампанія залучить 400 тис. справжніх добровольців. Однак відновлення бойової потужності Росії в Україні потребуватиме не лише особового складу; Росії потрібно більше боєприпасів і військової техніки, ніж вона має зараз", - резюмували в розвідці.