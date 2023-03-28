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Росія втратила під Авдіївкою більшу частину танкового полку, - британська розвідка

28 березня, 2023 вiвторок
10:00
війна з Росією Знищений російський танк

РФ сфокусувалася на спробах оточити Авдіївку Донецької області з півдня, однак досягла лише незначного прогресу

Про це ідеться у звіті міноборони Великої Британії у twitter.

У розвідці зазначають, що російський 10-й танковий полк, швидше за все, втратив більшу частину своїх танків, намагаючись оточити Авдіївку з півдня. Полк входить до складу 3-го армійського корпусу, першого великого нового формування, яке Росія створила для підтримки вторгнення в Україну із серпня 2022 року.

"Втрати 10-го танкового полку, швидше за все, здебільшого були пов'язані з тактично помилковими лобовими атаками й були аналогічні втратам в інших нещодавніх невдалих атаках російської бронетехніки, наприклад, у районі міста Вугледар", - зазначають у міноборони Великої Британії.

У відомстві додали, що 3-й армійський корпус особливо страждає від проблем із поганою дисципліною та низьким моральним духом. Попри імовірні навчання у Білорусі, формування демонструє обмежену боєздатність. 

  • 26 березня голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив про евакуацію співробітників комунальних служб і просить жителів також виїжджати.
  • Раніше стало відомо, що від 27 березня відвідування міста Авдіївка Донецької області заборонене для волонтерів та журналістів.
  • Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Авдіївка залишається другою складною ділянкою фронту після Бахмута.

Україна
Донеччина
Авдіївка
Військові новини
Велика Британiя
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