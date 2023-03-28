Росія втратила під Авдіївкою більшу частину танкового полку, - британська розвідка
РФ сфокусувалася на спробах оточити Авдіївку Донецької області з півдня, однак досягла лише незначного прогресу
Про це ідеться у звіті міноборони Великої Британії у twitter.
У розвідці зазначають, що російський 10-й танковий полк, швидше за все, втратив більшу частину своїх танків, намагаючись оточити Авдіївку з півдня. Полк входить до складу 3-го армійського корпусу, першого великого нового формування, яке Росія створила для підтримки вторгнення в Україну із серпня 2022 року.
"Втрати 10-го танкового полку, швидше за все, здебільшого були пов'язані з тактично помилковими лобовими атаками й були аналогічні втратам в інших нещодавніх невдалих атаках російської бронетехніки, наприклад, у районі міста Вугледар", - зазначають у міноборони Великої Британії.
У відомстві додали, що 3-й армійський корпус особливо страждає від проблем із поганою дисципліною та низьким моральним духом. Попри імовірні навчання у Білорусі, формування демонструє обмежену боєздатність.
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