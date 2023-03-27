Ворог намагається перенести головний наголос на оточення Авдіївки, - Згурець
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Авдіївка залишається другою складною ділянкою фронту після Бахмута
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Противник намагається перенести головний наголос та свої зусилля на оточення Авдіївки. Ворог намагається просуватися з півночі й півдня. Авдіївка починає нагадувати Мар'їнку, яка повністю зруйнована. В Авдіївці залишається близько 2 тис. цивільних громадян, але частина з них й далі хоче залишатися в місті. Відключення мобільного зв'язку в Авдіївці є одним з елементів посилення наших засобів оборони", - підкреслив Згурець.
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що ситуація на Бахмутському й Авдіївському напрямках схожа.
"Контроль логістичних шляхів залишається за українськими військовими. Лінія фронту не змінюється. І це свідчить про те, що й далі можна утримувати ці складні ділянки фронту, розуміючи стратегічне завдання - знищення ворожої сили й підготовку резервів", - пояснив Згурець.
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