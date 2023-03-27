Ворог намагається перенести головний наголос на оточення Авдіївки, - Згурець

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Противник намагається перенести головний наголос та свої зусилля на оточення Авдіївки. Ворог намагається просуватися з півночі й півдня. Авдіївка починає нагадувати Мар'їнку, яка повністю зруйнована. В Авдіївці залишається близько 2 тис. цивільних громадян, але частина з них й далі хоче залишатися в місті. Відключення мобільного зв'язку в Авдіївці є одним з елементів посилення наших засобів оборони", - підкреслив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що ситуація на Бахмутському й Авдіївському напрямках схожа.

"Контроль логістичних шляхів залишається за українськими військовими. Лінія фронту не змінюється. І це свідчить про те, що й далі можна утримувати ці складні ділянки фронту, розуміючи стратегічне завдання - знищення ворожої сили й підготовку резервів", - пояснив Згурець.

Вранці в суботу, 25 березня, російські військові завдали удару двома ракетами по Авдіївці Донецької області. Одна влучила у промислову зону, друга - у центральну частину міста, де багатоповерхові будинки.

26 березня російські війська випустили по місту Авдіївка Донецької області дві ракети. Унаслідок обстрілу пошкоджені дві багатоповерхівки.

26 березня голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш заявив про евакуацію співробітників комунальних служб і просить жителів також виїжджати





