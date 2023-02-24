Британська розвідка: Росія знову змінила підхід у війні з Україною

Про це мовиться у звіті британської розвідки в twitter.

За даними аналітиків, із 2014 року стратегічна мета Росії в Україні, швидше за все, була послідовною: контролювати свого сусіда.

"Протягом 2014-2021 років РФ ставила собі за мету досягти цього шляхом підривної діяльності, розпалюванням неоголошеної війни на Донбасі та анексією Криму. 24 лютого 2022 року Росія змінила новий підхід і почала повномасштабне вторгнення, намагаючись захопити всю країну та скинути її уряд", - ствердили фахівці.

Так, експерти дійшли висновку, що до квітня 2022 року Кремль збагнув невдачу у досягненні цієї мети, тож зосередився на розширенні формалізації свого "контролю" над Луганщиною, Донеччиною та південними регіонами України.

"Останніми тижнями Росія, ймовірно, знову змінила свій підхід. Тепер її кампанія, швидше за все, спрямована на ослаблення української армії, а не на захоплення значної нової території. Російське керівництво може проводити довгострокову операцію, переконане, що переваги Росії в населенні та ресурсах зрештою виснажать Україну", - резюмували в британській розвідці.