ЗСУ поступово перехоплюють ініціативу у боях за Бахмут. Колонка Сергія Згурця

Ворог продовжує штурмувати наші позиції на 5 напрямках

Сьогодні ввечері у нашому Генштабі повідомили, що Збройні сили відбивали штурми противника на пʼяти напрямках: Лиманському, Купʼянському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському. Коли я чую кожного разу ці повідомлення від Генштабу, я уявляю, що за кожним цим рядком стоять конкретні командири та наші бійці. Від їхньої стійкості залежить чи не хитнеться наша лінія оборони. Часом і дуже часто кожен напрямок залежить від одного взводного, ротного опорного пункту. Настільки важко буває на цих напрямках ви могли побачити на відео, де двоє бійців ЗСУ стримують штурм противника. Також ми повинні памʼятати, яке колосальне навантаження витримують наші бійці, які вже багато місяців перебувають на першій лінії фронту.

Важкі бої за Бахмут

За словами військовослужбовця ЗСУ Юрія Сиротюка, противник веде штурмові дії біля Бахмута майже цілодобово. Росіяни не залишають спроб дійти до крайньої південної точки міста Бахмут. На думку Сиротюка, росіяни намагаються захопити місто через пропагандистські мотиви. Військовослужбовець розповів, що противник повторює свої атаки щодня. Спочатку росіяни завдають артилерійських ударів та активно залучають РСЗВ. Також Сиротюк наголосив, що у Бахмуті не відчувається, що в противника не вистачає боєприпасів. Проте виникають ситуації, коли противник зменшує інтенсивність своїх атак через великі втрати. Однак потім все відновлюється. Через активні бої біля Бахмута в українських військових спостерігається втома. За словами Сиротюка, військовослужбовці ЗСУ тримають позиції й не готові залишати їх.



Карта бойових дій на Донеччині станом на 22.02

Також Юрій Сиротюк розповів про поточну ситуацію з технікою для українських підрозділів, які боронять Бахмут. Він відзначив дуже хорошу роботу американських бронетранспортерів М113. Також, за словами Сиротюка, для військових у Бахмуті дуже потрібні авто, зокрема пікапи. Адже місто часто обстрілюється і добратись до позицій завжди складно. Саме тому дуже важливо збільшувати кількість техніки, а зокрема броньованих машин для виконання завдань.



Військовослужбовець ЗСУ Юрій Сиротюк наголосив, що великою проблемою на лінії фронту залишається кількісна перевага противника в особовому складі. Однак більшість українських підрозділів, які боронять Бахмут готові стояти до кінця і не віддавати жоден сантиметр української землі без бою. Сиротюк наголосив, що у випадку втрати опорного пункту наші військові завжди працюють, щоб відбити позиції. Адже противник повинен знати, що легкої прогулянки не буде на жодній ділянці фронту. Таким чином росіяни перевірять наші Збройні сили на характер.

Противник намагається просунутись в напрямку Купʼянська та Лимана

Експерт Центру оборонних стратегій Віктор Кевлюк наголосив, що за останній тиждень бойові дії скоріше нагадують бої місцевого значення. На ділянці фронту між Сватовим та Кремінною противник намагається просунутись в напрямку Купʼянська, Лимана та Сіверська. На цій ділянці противник завершив формування класичної побудови військ. 6-та та 20-та армії РФ вишикувались в оперативну оборонну побудову. Для підтримки цього угруповання противник утримує в окупованому Луганську 31-у окрему десантно-штурмову бригаду. Також росіяни змогли створити систему управління військами на цьому напрямку. На цьому напрямку Генштаб РФ завершив створення класичної оперативної побудови військ. За словами Кевлюка, дії командування військами РФ на напрямку Кремінна та Сватове будуть цілком передбачуваними для нашого військового командування.



Карта бойових дій на Луганщині станом на 22.02

Контратаки ЗСУ біля Бахмута

В районі Бахмута, як повідомив Кевлюк, кардинально ситуація не змінюється. Для штурму міста противник залучає різні підрозділи та приватні військові компанії. Такі дії створюють хаос і конфлікти між найманцями та регулярними військами РФ. Щодо оперативної ситуації, то росіяни відмовились просуватись від Кліщіївки через Іванівське на Часів Яр. Біля Бахмута масштабних дій в останні дні не відбувається, лише локальні зіткнення двох сторін. Однак жодного просування противника не спостерігається. Активізувались бойові дії біля Ягідного та Берхівки. Росіяни намагаються обійти Бахмут з півночі. Також за останній тиждень, як розповів Кевлюк, українські Збройні сили проводили успішні контратаки біля Бахмута. Зокрема, противника було відкинуто з кількох кварталів у східній частині міста. Підсумовуючи, можна зазначити, що від критичної ситуації в Бахмуті ініціатива поступово переходить на бік ЗСУ.