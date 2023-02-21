ISW сказав, за якої умови Україна матиме потенціал повернути ініціативу на фронті цьогоріч
Збройні Сили України матимуть потенціал відновити ініціативу на фронті у 2023 році за достатньої та своєчасної підтримки західних партнерів
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Зазначається, що президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков в останні дні зробили синхронні заяви щодо підготовки ЗСУ до контрнаступу найближчим часом.
"Заяви Зеленського та Резнікова, ймовірно, є прямою відповіддю невідомим представникам оборони США, які, як повідомлялося, заявили 14 лютого, що Сполучені Штати порушили здатність України захистити Бахмут, водночас проводячи контрнаступальні операції", - йдеться у звіті Інституту.
ISW продовжує оцінювати, що рішення України захистити Бахмут є стратегічно обґрунтованою спробою стиснути російські війська на окремій ділянці фронту та розбити їх.
Аналітики нагадують, що, за словами Зеленського, українці продовжать оборону Бахмута, але "не будь-якою ціною".
"Було зрозуміло, що Україна не буде продовжувати захищати Бахмут, ризикуючи побачити велику кількість українських військ в оточенні міста, тому коментар Зеленського навряд чи є реальною зміною стратегії Києва", - йдеться у коментарі ISW.
Також, як розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, Росія кинула "всі боєздатні підрозділи у Луганську і Донецьку області, а також частково в Запорізьку область".
Таким чином парламентар підтвердив, що Москва не має великих незадіяних боєздатних резервів, які можна було б розгорнути та змінити хід операцій.
"Ці дані узгоджуються з оцінкою ISW про те, що Україна має потенціал відновити ініціативу у 2023 році за достатньої та своєчасної підтримки Заходу", - наголосили експерти.
- Нагадаємо, з 13 лютого Бахмут перейшов на пропускну систему. Цивільні особи та преса можуть в'їжджати до міста лише за спецперепустками. Голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що в місті залишаються менше ніж п'ять тисяч мешканців.
- Того ж дня британська розвідка констатувала, що перед керівництвом РФ постав вибір між завданням повністю окупувати Донбас та необхідністю обороняти наземний коридор до Криму на Запоріжжі. А Інститут вивчення війни наголосив, що завдяки обороні Бахмута в Донецькі області, Збройні Сили України створили умови для майбутнього контрнаступу.
- За словами речника Східного угруповання військ ЗСУ Сергія Череватого, ворог несе значні втрати на Бахмутському напрямку. Армія окупантів втрачає щонайменше по 50 військових щодня, тому змушена поповнювати свої лави зеками. Також він зазначив: Бахмут - це місто, де ворог найбільше приділяє уваги своїм атакувальним діям.
- У неділю, 19 лютого, російська армія в Бахмуті влаштувала "санітарний" день і евакуювала вбитих і поранених. Про це розповів командир взводу 2-ї штурмової роти при 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу Роберт Бровді (позивний Мадяр).
- 20 лютого лейтенант батальйону "Свобода" НГУ Роман Конон наголосив, що ворог не полишає спроб захопити Бахмут. Проте цьому напрямку просування російських військ немає.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.34
Купівля 39.34Продаж 40.01
-
EUR
Купівля 41.49Продаж 42.38
- Актуальне
- Важливе