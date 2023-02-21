Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Зазначається, що президент Володимир Зеленський та міністр оборони Олексій Резніков в останні дні зробили синхронні заяви щодо підготовки ЗСУ до контрнаступу найближчим часом.

"Заяви Зеленського та Резнікова, ймовірно, є прямою відповіддю невідомим представникам оборони США, які, як повідомлялося, заявили 14 лютого, що Сполучені Штати порушили здатність України захистити Бахмут, водночас проводячи контрнаступальні операції", - йдеться у звіті Інституту.

ISW продовжує оцінювати, що рішення України захистити Бахмут є стратегічно обґрунтованою спробою стиснути російські війська на окремій ділянці фронту та розбити їх.

Аналітики нагадують, що, за словами Зеленського, українці продовжать оборону Бахмута, але "не будь-якою ціною".

"Було зрозуміло, що Україна не буде продовжувати захищати Бахмут, ризикуючи побачити велику кількість українських військ в оточенні міста, тому коментар Зеленського навряд чи є реальною зміною стратегії Києва", - йдеться у коментарі ISW.

Також, як розповів член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський, Росія кинула "всі боєздатні підрозділи у Луганську і Донецьку області, а також частково в Запорізьку область".

Таким чином парламентар підтвердив, що Москва не має великих незадіяних боєздатних резервів, які можна було б розгорнути та змінити хід операцій.

"Ці дані узгоджуються з оцінкою ISW про те, що Україна має потенціал відновити ініціативу у 2023 році за достатньої та своєчасної підтримки Заходу", - наголосили експерти.