На Бахмутському напрямку просування ворога немає, - лейтенант батальйону "Свобода"Конон
Лейтенант батальйону "Свобода" НГУ Роман Конон наголосив, що ворог не полишає спроб захопити Бахмут
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною. Ще з липня минулого року ворог не полишає спроб взяти Бахмут. Просування у ворога немає, але противник намагається наступати з небаченою силою. Загарбники гатять з усіх видів зброї, до фундаменту руйнуючи Бахмут та найближчі населені пункти", - зазначив Конон.
За його словами, українські захисники тримають Бахмут та відступати не збираються.
"Бахмут перетворився на руїни, кожна будівля або знищена, або пошкоджена. У місті ще залишається від 5 до 7 тисяч цивільного населення", - додав Конон.
- 20 лютого президент України Володимир Зеленський наголосив, що нашій країні важливо відстояти Бахмут, але не за будь-яку ціну, а доки це буде розумно.
- Міністерство оборони Британії пише, що Росія до річниці вторгнення в Україну може оголосити про захоплення Бахмута, незалежно від того, під чиїм контролем залишиться місто на Донеччині
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