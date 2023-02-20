Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Ситуація на Бахмутському напрямку залишається складною. Ще з липня минулого року ворог не полишає спроб взяти Бахмут. Просування у ворога немає, але противник намагається наступати з небаченою силою. Загарбники гатять з усіх видів зброї, до фундаменту руйнуючи Бахмут та найближчі населені пункти", - зазначив Конон.

За його словами, українські захисники тримають Бахмут та відступати не збираються.

"Бахмут перетворився на руїни, кожна будівля або знищена, або пошкоджена. У місті ще залишається від 5 до 7 тисяч цивільного населення", - додав Конон.