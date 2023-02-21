Снаряди, що не полетять по Бахмуту, летітимуть по інших містах, тримати його чи відступати - вирішувати командуванню, - військовий ЗСУ Бурлик
Рішення щодо утримання Бахмуту чи відступу на нові рубежі - це прерогатива командування, але місто тримати потрібно, доки це доцільно
Про це в ефірі Еспресо заявив військовослужбовець ЗСУ Віктор Бурлик.
"Рішення щодо утримання Бахмуту чи відступу на нові рубежі - це прерогатива командування, Генерального штабу. Вони мають повну інформацію - скільки наших військ, резервів, боєприпасів є - вони будуть вирішувати відступати чи ні. Зрозуміло, що снаряди, які не полетять по Бахмуту, полетять по інших містах. Тримати треба, поки це доцільно. Утримувати просто за будь-яку ціну Бахмут, бо це символ незламності чи фортеця немає сенсу, якщо це буде коштувати велику кількість українських військових", - вважає він.
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