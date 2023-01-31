Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Луганщині залишаються три напрямки фронту - це Білогорівка, Кремінна й Сватове. Найскладніша ситуація - Кремінна. З обох боків сконцентровані потужні сили, лінія фронту фактично залишається без змін. У районі Білогорівки наші хлопці в обороні. У напрямку Сватового є певне просування ЗСУ", - зазначив Власенко.

За його словами, за останні тижні на лінію зіткнення прибула велика кількість підрозділів армії РФ.

"Керівництво так званої ЛНР отримало завдання покращити логістику та показники щодо мобілізації. Найближчим часом будемо мати нову хвилю терору щодо місцевого населення. Знову ловитимуть чоловіків та заганяти у військкомати. "Бавовна" ламає логістику окупаційних військ на Луганщині. Удари були по скупченню живої сили ворога та техніці у Стаханові, Кадиївці, Алчевську, Брянці та Рубіжному", - підкреслив Власенко.

Російська Федерація створює умови для початку наступальної операції у найближчі місяці. Наступ може статися в Луганській області

ЗСУ відбили атаки ворожих військ в районах 13 населених пунктів. А серед підрозділів російських військ прослідковується зневіра у рішеннях військово-політичного керівництва та виснаження від інтенсивності боїв

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