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ISW: Росія продовжує готуватися до нового наступу

31 січня, 2023 вiвторок
06:33
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Російська Федерація створює умови для початку наступальної операції у найближчі місяці. Наступ може статися в Луганській області

Про це передає Інститут вивчення війни (ISW).

"Західні, українські та російські джерела продовжують вказувати на те, що Росія готується до неминучого наступу, підтверджуючи оцінку ISW, що наступ у найближчі місяці є найбільш вірогідним варіантом дій", - кажуть в Інституті.

Аналітики навели як приклад заяву генсека НАТО Єнса Столтенберга від 30 січня про те, що немає жодних ознак того, що Москва готується до мирних переговорів, і що все вказує на протилежне.

Столтенберг зауважив, що Росія може мобілізувати до 200 тис. військовослужбовців і продовжує закуповувати зброю та боєприпаси за рахунок збільшення внутрішнього виробництва і партнерства з авторитарними державами, такими як Іран і Північна Корея.

Він також додав, що президент Росії Володимир Путін зберігає свої максималістські цілі в Україні.

Своєю чергою голова Ради резервістів Збройних Сил України Іван Тимочко заявив, що російські війська посилюють своє угруповання на Донбасі в рамках очікуваного наступу.

"Заяви Столтенберга та Тимочка підтверджують попередній прогноз ISW про те, що російські війська створюють умови для початку наступу, ймовірно, в Луганській області в найближчі місяці", - наголошують аналітики.

Експерти зазначають, що російські військові блогери продовжили вказувати на те, що створюються умови для наступу РФ, і Росія задіяла ще не всі резерви для нього.

ISW акцентує і на тому, що Росія та Іран продовжують докладати зусиль для поглиблення економічних зав’язків.

  • Раніше видання Вloomberg писало, що попри втрати російської армії у війні з Україною президент РФ Володимир Путін планує новий наступ, який може початися у лютому-березні.
  • А секретар РНБО Олексій Данілов казав, що росіяни готуються до нової хвилі наступу в Україні до 24 лютого і розвідують оборонні можливості України. Згодом він наголосив, що влада розуміє загрозу повторного наступу російських військ на територію України й потужно готується.

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Росія
Донбас
російська армія
Луганщина
ЗСУ
Донеччина
Військові новини
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