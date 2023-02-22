Про це інформує начальник ОВА Павло Кириленко.

"Авдіївка – місто фактично повністю зруйнована. Наша фортеця Бахмут, також руйнація перевищує 80%. Фактично по всій лінії фронту відносно однакова ситуація – ворог, не маючи можливості захопити ці міста, застосовує відому нам тактику "випаленої землі", де він застосовує всі види озброєння для того, що знищувати всю інфраструктуру, цивільне населення", – сказав очільник області.

Активізація сил російського війська, саме обстріли та наступ спостерігається на Бахмутському напрямку.

"Авдіївський, Вугледарський напрямках дуже гаряче у лютому. Точно можу сказати, що цей наступ у ворога продовжується. Але ті плани, які вони ставлять собі, потім переносять, вони є такими, що не виконуються. Ми робимо все, щоб не просто зупинити ворога, а й відповідним стратегічним підходом надалі звільняти територію Донеччини", – додав Кириленко.

У планах звільнити території Донецької області, ще ті, які були окуповані з 2014 року.