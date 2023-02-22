Авдіївка фактично повністю зруйнована, а Бахмут - на понад 80%, - очільник Донецької ОВА
Голова обласної військової адміністрації Павло Кириленко повідомив, що на Донеччині місто Авдіївка фактично повністю зруйноване, а Бахмут - на понад 80%
Про це інформує начальник ОВА Павло Кириленко.
"Авдіївка – місто фактично повністю зруйнована. Наша фортеця Бахмут, також руйнація перевищує 80%. Фактично по всій лінії фронту відносно однакова ситуація – ворог, не маючи можливості захопити ці міста, застосовує відому нам тактику "випаленої землі", де він застосовує всі види озброєння для того, що знищувати всю інфраструктуру, цивільне населення", – сказав очільник області.
Активізація сил російського війська, саме обстріли та наступ спостерігається на Бахмутському напрямку.
"Авдіївський, Вугледарський напрямках дуже гаряче у лютому. Точно можу сказати, що цей наступ у ворога продовжується. Але ті плани, які вони ставлять собі, потім переносять, вони є такими, що не виконуються. Ми робимо все, щоб не просто зупинити ворога, а й відповідним стратегічним підходом надалі звільняти територію Донеччини", – додав Кириленко.
У планах звільнити території Донецької області, ще ті, які були окуповані з 2014 року.
- Удень 25 січня російські війська відкрили вогонь по місту Авдіївка Донецької області. Унаслідок цього пошкоджені багатоповерхові будинки, відбулося загоряння.
- Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що за добу 8 лютого ворог здійснив 21 обстріл Авдіївки та понад 250 обстрілів по позиціях ЗСУ навколо міста.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.22
Купівля 39.22Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.29Продаж 42.15
- Актуальне
- Важливе