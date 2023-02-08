Майже добу ворог не припиняє штурмувати Авдіївку, - начальник міської ВА
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомив, що за добу ворог здійснив 21 обстріл Авдіївки та понад 250 обстрілів по позиціях ЗСУ навколо міста
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Дуже гаряче у місті та навколо Авдіївки. Майже добу ворог не припиняє спроб штурмувати місто з півночі та півдня. Гаряче у напрямку селищ Водяне та Опитне, тривають штурмові дії", - зазначив Барабаш.
Начальник Авдіївської міської військової адміністрації також додав, що ворог гатив усю ніч по позиціях ЗСУ, відбувалися стрілецькі бої навколо міста.
"Хлопці тримаються, але це складно. За підтримки артилерії ворог закидає живою силою у неймовірних кількостях лінію зіткнення. Вчора кілька разів залітала ворожа авіація. За добу ворог здійснив 21 обстріл Авдіївки та понад 250 по позиціях навколо міста", - зауважив Барабаш.
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