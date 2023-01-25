Удень армія РФ гатила з "градів" по житлових кварталах Авдіївки

Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Черговий обстріл Авдіївки - пошкоджені численні багатоповерхівки", - пише очільник області.

Сьогодні вдень рашисти завдали чергового удару по житлових кварталах Авдіївки.

Ворог гатив по мирному місту з "градів".

"Авдіївка вже дев'ятий рік залишається нашим форпостом на Донецькому напрямку, а з початку повномасштабного вторгнення перебуває під безупинним вогнем", - наголошує Кириленко.

Повідомляється, що місто потерпає від обстрілів чи не щодня та вже практично знищене вщент. Кириленко закликає українців евакуюватися з небезпечного регіону.

"Це - одна з найгарячіших точок на фронті. Всі цивільні, не залучені в роботі критичної інфраструктури, повинні покинути місто", - додав голова ОВА.

Ввечері 23 січня окупанти вдарили з РСЗВ по житловому кварталу Часового Яру.

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 7 068 випадків загибелі та 11 415 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

За минулу добу, 23 січня, внаслідок збройної агресії Росії загинули троє мешканців Донецької області, ще троє дістали поранення.

24 січня російські війська обстріляли місто Костянтинівка Донецької області. Унаслідок цього є поранені, серед них двоє дітей.

Упродовж 24 січня щонайменше 10 мирних мешканців Донецької області зазнали поранень внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.