Удень армія РФ гатила з "градів" по житлових кварталах Авдіївки
Удень 25 січня російські війська відкрили вогонь по місту Авдіївка Донецької області. Унаслідок цього пошкоджені багатоповерхові будинки, відбулося загоряння
Про це інформує голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"Черговий обстріл Авдіївки - пошкоджені численні багатоповерхівки", - пише очільник області.
Сьогодні вдень рашисти завдали чергового удару по житлових кварталах Авдіївки.
Ворог гатив по мирному місту з "градів".
"Авдіївка вже дев'ятий рік залишається нашим форпостом на Донецькому напрямку, а з початку повномасштабного вторгнення перебуває під безупинним вогнем", - наголошує Кириленко.
Повідомляється, що місто потерпає від обстрілів чи не щодня та вже практично знищене вщент. Кириленко закликає українців евакуюватися з небезпечного регіону.
"Це - одна з найгарячіших точок на фронті. Всі цивільні, не залучені в роботі критичної інфраструктури, повинні покинути місто", - додав голова ОВА.
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