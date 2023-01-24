Після 24 лютого жертвами агресії РФ в Україні стали понад 7 тис. цивільних, - ООН
Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 7 068 випадків загибелі та 11 415 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії
Такими є дані організації від 24 лютого до 22 січня.
В організації наголошують, що реальне число загиблих є значно вищим, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається із затримкою, і багато повідомлень все ще потребують підтвердження.
"Це стосується, наприклад, населених пунктів Маріуполь (Донецька область), Ізюм (Харківська область), Лисичанськ, Попасна і Сєвєродонецьк (Луганська область), де, за повідомленнями, мали місце численні випадки загибелі чи поранення цивільних осіб", – йдеться в повідомленні.
Більшість зафіксованих втрат спричинені застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетними і авіаударами.
- Нагадаємо, за оцінками головнокомандувача армії Норвегії, Росія станом на 23 січня втратила 180 тис. вбитими або пораненими в Україні, тоді як цифра для українців становить 100 тис. військових і 30 тис. загиблих серед цивільних.
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