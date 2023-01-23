Окупанти обстріляли житловий квартал у Часовому Яру: одна людина загинула, двох поранено

Про це повідомив у telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"Одна людина загинула, двоє поранені в результаті обстрілу російськими окупаційними військами міста Часів Яр. Окупанти вдарили по житловому кварталу із реактивної системи залпового вогню, пошкодили щонайменше дев'ять багатоповерхівок, перебили мережі постачання до мікрорайону електрики та газу. Фактично, увесь мікрорайон залишився без світла і тепла", - йдеться у дописі.

У понеділок, 23 січня, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську в Донецькій області.

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