Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську
У понеділок, 23 січня, російські військові завдали ракетного удару по Краматорську в Донецькій області
Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко у facebook.
За його словами, по місту було завдано ракетного удару, наслідки якого наразі з'ясовуються.
"Ракетний удар по Краматорську. З’ясовуємо наслідки", - написав Гончаренко.
Інших подробиць мер не навів.
- 20 січня російські війська випустили три ракети по об’єктах інфраструктури в Краматорську, унаслідок чого загинула людина.
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