Росіяни завдали ракетного удару по Краматорську

Про це повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко у facebook.

За його словами, по місту було завдано ракетного удару, наслідки якого наразі з'ясовуються.

"Ракетний удар по Краматорську. З’ясовуємо наслідки", - написав Гончаренко.

Інших подробиць мер не навів.

20 січня російські війська випустили три ракети по об’єктах інфраструктури в Краматорську, унаслідок чого загинула людина.

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