Про це інформує заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Краматорськ. Донеччина. Ворог завдав 3 ракетні удари по місту", - написав Тимошенко.

Повідомляється, що внаслідок ударів армії РФ пошкоджені об’єкти інфраструктури, зокрема дитячий садочок, школа та приватний профілакторій. У будівлях розбиті вікна та пошкоджено дах.

За попередньою інформацією ніхто не постраждав.

Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко о 10:03 повідомив про ракетний удар по цивільній інфраструктурі Краматорська.

18 січня російські війська поранили щонайменше чотирьох мирних жителів у населених пунктах Донецької області.

19 січня унаслідок дій російських військових на території Донецької області загинуло 4 мирні жителі та щонайменше три українці отримали поранення.

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