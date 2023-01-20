Три російські ракети поцілили у Краматорськ, пошкоджені об’єкти інфраструктури
20 січня російські війська відкрили ракетний вогонь по Краматорську Донецької області. Зафіксовано влучання трьох снарядів по об’єктах інфраструктури
Про це інформує заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Краматорськ. Донеччина. Ворог завдав 3 ракетні удари по місту", - написав Тимошенко.
Повідомляється, що внаслідок ударів армії РФ пошкоджені об’єкти інфраструктури, зокрема дитячий садочок, школа та приватний профілакторій. У будівлях розбиті вікна та пошкоджено дах.
За попередньою інформацією ніхто не постраждав.
Міський голова Краматорська Олександр Гончаренко о 10:03 повідомив про ракетний удар по цивільній інфраструктурі Краматорська.
- 18 січня російські війська поранили щонайменше чотирьох мирних жителів у населених пунктах Донецької області.
- 19 січня унаслідок дій російських військових на території Донецької області загинуло 4 мирні жителі та щонайменше три українці отримали поранення.
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