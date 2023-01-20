Минулої доби армія РФ убила на Донеччині 4 мирних жителів
19 січня унаслідок дій російських військових на території Донецької області загинуло 4 мирні жителі та щонайменше три українці отримали поранення
Про це інформує в телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
За минулу добу росіяни убили 4 мирних жителів Донеччини. Зокрема двох у Дробишевому та по одній людині в Бахмуті й Максимільянівці.
Унаслідок російських атак в області щонайменше три українці дістали поранення.
Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинуло 1313 людей, ще 2866 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.
"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив Кириленко.
- 17 січня речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко в ефірі Еспресо повідомила, що Донеччина перебуває під постійними масованими обстрілами по всій лінії фронту, оскільки росіяни не відмовляються від планів повністю окупувати область в її адміністративних межах.
- 18 січня російські війська поранили щонайменше чотирьох мирних жителів у населених пунктах Донецької області.
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