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Минулої доби армія РФ убила на Донеччині 4 мирних жителів

20 січня, 2023 п'ятниця
08:23
війна з Росією Обстріли Донеччини

19 січня унаслідок дій російських військових на території Донецької області загинуло 4 мирні жителі та щонайменше три українці отримали поранення

Про це інформує в телеграмі голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

За минулу добу росіяни убили 4 мирних жителів Донеччини. Зокрема двох у Дробишевому та по одній людині в Бахмуті й Максимільянівці.

Унаслідок російських атак в області щонайменше три українці дістали поранення.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення РФ на Донеччині загинуло 1313 людей, ще 2866 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Нині встановити точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха неможливо.

"Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив Кириленко.

  • 17 січня речниця Донецької обласної військової адміністрації Тетяна Ігнатченко в ефірі Еспресо повідомила, що Донеччина перебуває під постійними масованими обстрілами по всій лінії фронту, оскільки росіяни не відмовляються від планів повністю окупувати область в її адміністративних межах.
  • 18 січня російські війська поранили щонайменше чотирьох мирних жителів у населених пунктах Донецької області.  

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Маріуполь
російська армія
Донеччина
окупанти
Волноваха
воєнні злочини Росії
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