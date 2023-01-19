За добу війська РФ поранили 4 мирних жителів Донеччини
18 січня російські війська поранили щонайменше чотирьох мирних жителів у населених пунктах Донецької області
Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За минулу добу внаслідок дій росіян поранення отримали чотири мирні жителі Донеччини. Зокрема по одній людини в Авдіївці, Хромовому, Іванівському та Часовому Яру.
Загалом за час повномасштабної війни РФ на нашій землі загинуло 1309 українців та щонайменше 2863 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Нині точну кількість жертв у тимчасово окупованих містах Маріуполь та Волноваха встановити неможливо.
"Росія вбиває цивільних! Кожен воєнний злочинець буде покараний!" - наголосив Кириленко.
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