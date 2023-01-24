Росіяни обстріляли Костянтинівку на Донеччині, серед поранених - двоє дітей

Про це інформує очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

Після обстрілів рашисти по Костянтинівці поранення отримали чотири мирні жителі, серед них двоє дітей.

Постраждалим надали необхідну медичну допомогу. Нині їхній стан задовільний.

Також унаслідок влучань російських снарядів пошкоджені багатоповерхівки.

Остаточні наслідки ще належить встановити.уточнюють.

"Це черговий удар по місту, яке розташоване у відносному тилу. І черговий цілеспрямований удар по цивільних. За всі свої злочини росіяни понесуть справедливе покарання!" - наголосив голова ОВА.

Ввечері 23 січня окупанти вдарили з РСЗВ по житловому кварталу Часового Яру.

Управління верховного комісара ООН із прав людини підтвердило 7 068 випадків загибелі та 11 415 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії.

За минулу добу, 23 січня, внаслідок збройної агресії Росії загинули троє мешканців Донецької області, ще троє дістали поранення.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb