Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ. Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно становлять:

особового складу ‒ близько 145 060 (+620) осіб ліквідовано

танків ‒ 3334 (+8)

бойових броньованих машин ‒ 6569 (+7)

артилерійських систем – 2345 (+7)

РСЗВ – 471 (+0) од.

засобів ППО ‒ 243 (+0)

літаків – 299 (+0)

гелікоптерів – 287 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2026 (+3)

крилатих ракет ‒ 873 (+0)

кораблів/катерів ‒ 18 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн – 5212 (+2)

спеціальної техніки ‒ 226 (+0)

Остаточні дані уточнюються.

За даними Генштабу, за 21 лютого українські воїни відбили атаки противника в районах 7 населених пунктів, а також уразили райони скупчення окупантів і ЗРК.