Близько 620 військових, 8 танків і 7 артсистем: втрати РФ за добу війни в Україні
Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила на українській землі щонайменше 145 060 військових, 3334 танки й 2345 артилерійських систем
Про це звітує Генеральний штаб ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02.23 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 145 060 (+620) осіб ліквідовано
- танків ‒ 3334 (+8)
- бойових броньованих машин ‒ 6569 (+7)
- артилерійських систем – 2345 (+7)
- РСЗВ – 471 (+0) од.
- засобів ППО ‒ 243 (+0)
- літаків – 299 (+0)
- гелікоптерів – 287 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2026 (+3)
- крилатих ракет ‒ 873 (+0)
- кораблів/катерів ‒ 18 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5212 (+2)
- спеціальної техніки ‒ 226 (+0)
Остаточні дані уточнюються.
За даними Генштабу, за 21 лютого українські воїни відбили атаки противника в районах 7 населених пунктів, а також уразили райони скупчення окупантів і ЗРК.
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