Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

За даними британської розвідки, Росія розгортає протипіхотні міни для захисту та стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі. Ці міни потенційно можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення.

У районі Донецька та Краматорська Росія, ймовірно, спробувала застосувати протипіхотні міни ПФМ-1 та ПФМ-1С.

"Серія ПФМ-1, яку зазвичай називають міною-метеликом, є дуже суперечливою зброєю невибіркового типу. Ці міни завдали багато шкоди під час радянсько-афганської війни, де вони покалічили велику кількість дітей, які прийняли їх за іграшки. Цілком імовірно, що запаси радянських часів, які використовує Росія, є вкрай ненадійними та непередбачуваними. Це створює загрозу як для місцевого населення, так і для гуманітарних операцій з розмінування", - дійшли висновку в британській розвідці.

Використання ПВФ-1 заборонено Оттавською конвенцією проти застосування протипіхотних мін, як одного із засобів збройної боротьби.

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