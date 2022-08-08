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Британська розвідка виявила заборонену зброю, яку РФ масово використовує на Донбасі

8 серпня, 2022 понедiлок
09:09
війна з Росією міна

Російські окупанти масово використовують на Донбасі протипіхотні міни-метелики ПФМ-1, які несуть смертельну загрозу для цивільного населення

Про це повідомляє міноборони Британії у twitter

За даними британської розвідки, Росія розгортає протипіхотні міни для захисту та стримування свободи пересування вздовж своїх оборонних ліній на Донбасі. Ці міни потенційно можуть завдати значних втрат як серед військових, так і серед місцевого цивільного населення.

У районі Донецька та Краматорська Росія, ймовірно, спробувала застосувати протипіхотні міни ПФМ-1 та ПФМ-1С. 

"Серія ПФМ-1, яку зазвичай називають міною-метеликом, є дуже суперечливою зброєю невибіркового типу. Ці міни завдали багато шкоди під час радянсько-афганської війни, де вони покалічили велику кількість дітей, які прийняли їх за іграшки. Цілком імовірно, що запаси радянських часів, які використовує Росія, є вкрай ненадійними та непередбачуваними. Це створює загрозу як для місцевого населення, так і для гуманітарних операцій з розмінування", - дійшли висновку в британській розвідці. 

Використання ПВФ-1 заборонено Оттавською конвенцією проти застосування протипіхотних мін, як одного із засобів збройної боротьби. 

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Донецьк
зброя
Радянський Союз
Краматорськ
Афганістан
Донеччина
Велика Британiя
воєнні злочини Росії
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