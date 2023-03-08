Британська розвідка вказала на дилему РФ після невдалого штурму Вугледару
Після невдалого штурму Вугледару російське командування вимушене розриватися між новою спробою захопити місто та боями в районі Бахмута та Кремінної
Про це пише міноборони Британії у twitter.
Британська розвідка звертає увагу, що 4 березня було оприлюднено відео візиту міністра оборони Сергія Шойгу на тимчасово окуповані території України. Є ймовірність, що це частково стало відповіддю на нещодавні кадри власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який відвідував своїх найманців на передовій.
Єдиним російським командиром, який потрапив на відео із Сергієм Шойгу виявився генерал-полковник Рустам Мурадов. Він відповідає за Вугледарський напрямок на Донеччині, де за останні три місяці провалилися кілька російських штурмів.
"Донедавна російське командування, ймовірно, розглядало прорив у Вугледарі як ключовий спосіб досягти оперативно значущого успіху. Російські планувальники, ймовірно, зіткнулися з дилемою: спробувати наступний штурм Вугледара чи підтримувати інтенсивні бої далі на північ поблизу Бахмута та Кремінної", - дійшли висновку в розвідці Британії.
- 1 березня NYT написав, що Сили оборони під час тритижневого ворожого штурму Вугледара на Донеччині ліквідували щонайменше 130 російських танків і БТР та завдали РФ поразки у найбільшій танковій битві війни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.24
Купівля 38.24Продаж 39.09
-
EUR
Купівля 40.03Продаж 41.04
- Актуальне
- Важливе