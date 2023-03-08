Про це пише міноборони Британії у twitter.

Британська розвідка звертає увагу, що 4 березня було оприлюднено відео візиту міністра оборони Сергія Шойгу на тимчасово окуповані території України. Є ймовірність, що це частково стало відповіддю на нещодавні кадри власника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина, який відвідував своїх найманців на передовій.

Єдиним російським командиром, який потрапив на відео із Сергієм Шойгу виявився генерал-полковник Рустам Мурадов. Він відповідає за Вугледарський напрямок на Донеччині, де за останні три місяці провалилися кілька російських штурмів.

"Донедавна російське командування, ймовірно, розглядало прорив у Вугледарі як ключовий спосіб досягти оперативно значущого успіху. Російські планувальники, ймовірно, зіткнулися з дилемою: спробувати наступний штурм Вугледара чи підтримувати інтенсивні бої далі на північ поблизу Бахмута та Кремінної", - дійшли висновку в розвідці Британії.