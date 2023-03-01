Про це пишуть журналісти The New York Times.

Тритижнева битва поблизу Вугледара на півдні України призвела до того, що вона стала найбільшою танковою битвою у війні й невдачею для росіян.

Так, зазначається, що РФ наступала колонами: українські військові "вивчали дороги, потім ховалися і чекали" на них із засідок. Така тактика була "фірмовою" на початку повномасштабного вторгнення, і російська армія зробила ту саму помилку, яка коштувала Москві сотень танків на початку війни.

"Підірвані на мінах, уражені артилерією чи знищені протитанковими ракетами, обвуглені корпуси російської бронетехніки тепер усіяні полями ферм по всьому Вугледару, згідно із записами українських військових безпілотників. Українські військові заявили, що Росія втратила в бою щонайменше 130 танків і БТР", - мовиться в матеріалі NYT.

За словами журналістів, росіянам зашкодила й відсутність досвіду: "Багато з їхніх найелітніших підрозділів були розгромлені після попередніх боїв. Їх замінили новопризваними солдатами, не навченими українській тактиці засідок на колони. Одним із ознак того, що Росії не вистачає досвідчених командирів танків, є те, що українські солдати заявили, що вони захопили медика, якого перепризначили керувати танком".

Зокрема мовиться й про зброю, використану українськими захисниками: "Протитанкові групи в посадках, озброєні американськими ракетами Javelin з інфрачервоним наведенням та українськими Стугна-П з лазерним наведенням, активували озброєння. Далі були готові артилерійські батареї. Ґрунтова дорога була чиста від мін, але всі поля навколо були засіяні ними, щоб спонукати росіян рухатися вперед тільки дорогою і не дати танкам розвернутися, щойно пастка закриється".

За словами лейтенанта Владислава Баяка, колона танків стає найбільш вразливою, коли починається стрілянина, мехводи панікують і намагаються розвернутися, і виїжджають на заміноване узбіччя. Потім підірвана техніка працює як перешкода, уповільнюючи чи зупиняючи колону. У цей момент артилерія відкриває вогонь, підбиваючи нові одиниці бронетехніки та знищуючи окупантів, що вилазять із виведених з ладу машин.

"Починається хаос та вибухи", – описує він, додавши, що командування РФ спрямувало бронетанкові колони вперед, адже не мало інших варіантів дій проти належно укріплених українських позицій.