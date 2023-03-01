Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією Армія РФ зазнала розгромної поразки під Вугледаром у найбільшій танковій битві війни, - NYT

Армія РФ зазнала розгромної поразки під Вугледаром у найбільшій танковій битві війни, - NYT

1 березня, 2023 середа
17:26
війна з Росією ЗСУ

Сили оборони під час тритижневого ворожого штурму Вугледара на Донеччині ліквідували щонайменше 130 російських танків і БТР - це найбільша танкова битва між Україною та РФ

Про це пишуть журналісти The New York Times.

Тритижнева битва поблизу Вугледара на півдні України призвела до того, що вона стала найбільшою танковою битвою у війні й невдачею для росіян.

Так, зазначається, що РФ наступала колонами: українські військові "вивчали дороги, потім ховалися і чекали" на них із засідок. Така тактика була "фірмовою" на початку повномасштабного вторгнення, і російська армія зробила ту саму помилку, яка коштувала Москві сотень танків на початку війни.

"Підірвані на мінах, уражені артилерією чи знищені протитанковими ракетами, обвуглені корпуси російської бронетехніки тепер усіяні полями ферм по всьому Вугледару, згідно із записами українських військових безпілотників. Українські військові заявили, що Росія втратила в бою щонайменше 130 танків і БТР", - мовиться в матеріалі NYT.

За словами журналістів, росіянам зашкодила й відсутність досвіду: "Багато з їхніх найелітніших підрозділів були розгромлені після попередніх боїв. Їх замінили новопризваними солдатами, не навченими українській тактиці засідок на колони. Одним із ознак того, що Росії не вистачає досвідчених командирів танків, є те, що українські солдати заявили, що вони захопили медика, якого перепризначили керувати танком".

Зокрема мовиться й про зброю, використану українськими захисниками: "Протитанкові групи в посадках, озброєні американськими ракетами Javelin з інфрачервоним наведенням та українськими Стугна-П з лазерним наведенням, активували озброєння. Далі були готові артилерійські батареї. Ґрунтова дорога була чиста від мін, але всі поля навколо були засіяні ними, щоб спонукати росіян рухатися вперед тільки дорогою і не дати танкам розвернутися, щойно пастка закриється".

За словами лейтенанта Владислава Баяка, колона танків стає найбільш вразливою, коли починається стрілянина, мехводи панікують і намагаються розвернутися, і виїжджають на заміноване узбіччя. Потім підірвана техніка працює як перешкода, уповільнюючи чи зупиняючи колону. У цей момент артилерія відкриває вогонь, підбиваючи нові одиниці бронетехніки та знищуючи окупантів, що вилазять із виведених з ладу машин.

"Починається хаос та вибухи", – описує він, додавши, що командування РФ спрямувало бронетанкові колони вперед, адже не мало інших варіантів дій проти належно укріплених українських позицій.

  • Нагадаємо, 2 лютого радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що військові РФ розповідають мешканцям сіл поблизу Маріуполя, що отримали наказ у лютому взяти Вугледар та Запоріжжя.
  • Заступник міського голови Вугледара Максим Вербовський вважає, що росіяни намагаються захопити місто, щоб зруйнувати логістику ЗСУ на Донеччині.
  • Речник оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що за добу 22 лютого російські війська біля Вугледара 43 рази штурмували позиції ЗСУ.
  • 23 лютого повідомлялося, що попередньої доби Вугледар опинився під потужним обстрілом: імовірно, РФ готувалася до чергових наступальних операцій у цьому районі.
  • Згодом у розвідці Великої Британії ствердили, що на Донеччині, поблизу Вугледара, російські морські піхотинці зазнали серйозних втрат: керівництво призначало військових на деякі з найскладніших тактичних завдань.
Україна
Росія
російська армія
ЗСУ
Донеччина
окупанти
Читайте також:
Пентагон
1 березня, 2023 середа
У США заявили, що війна в Україні може тривати ще два-три роки
1 березня, 2023 середа
В ISW розповіли, які завдання Кремля Лукашенко виконує під час візиту до Китаю
Лукашенко
28 лютого, 2023 вiвторок
Лукашенко побачив "унікальний момент" для завершення війни в Україні
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.32
    Купівля 38.32
    Продаж 39.27
  • EUR
    Купівля 40.17
    Продаж 41.28
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2023, середа
1 березня
18:13
Ексголові Нафтогазу Андрію Коболєву призначили запобіжний захід
18:10
шкільні підручники
Для мешканців тимчасово окупованих територій загарбники готують "спецпідручник з української мови"
18:06
Ексклюзив
Ігор Фріс
Треба дискутувати з ЄСПЛ про право бути обраним щодо людей і політсил, які привели війну в Україну, - нардеп Фріс
18:05
поліція
У Києві викрили двох адміністраторів телеграм-каналів ПВК "Редан"
18:03
OPINION
Віктор Трегубов
У Росії все менше варіантів дій
17:59
Часів Яр, школа, обстріл, Донеччина
Російські терористи обстріляли школу та житлові будинки у Часовому Яру
17:58
Оновлено
Ракетоносій "калібрів"
Росія зменшила кількість ракетоносіїв у Чорному морі, проте загроза обстрілів залишається, - Гуменюк
17:52
Зґвалтування дитини
Ґвалтували чоловіків, жінок і дітей: в Офісі генпрокурора повідомили, де зафіксовано найбільшу кількість сексуальних злочинів з боку окупантів
17:47
Морська піхота, ЗСУ, українські військові
Морські піхотинці знищили за день БМП і 4 росіян
17:38
Хусрав Тоіров, Даріо Срна, Шахтар
"Шахтар" замінив Мудрика вундеркіндом з Таджикистану
17:37
Інтерв’ю
Бен Ходжес
ЗСУ можуть звільнити Крим до кінця серпня, - генерал США Бен Ходжес
17:31
почесне консульство Румунії
У Харкові відкрили почесне консульство Румунії
17:25
на фото затримання ухилянтів на Одещині
На Одещині прикордонники пострілами зупинили чотирьох ухилянтів, які намагались утекти до Молдови
17:22
"Окупанти невдало покурили": мер Мелітополя повідомив про "бавовну" на аеродромі
17:20
на фото: переправи
Україна отримала від Швеції партію тимчасових мостів
17:11
насіння соняшника
Агровиробники можуть отримати насіння соняшника та міндобрива від USAID
17:09
Ексклюзив
путін, санкції
Онлайн-референдум про незалежність пʼяти регіонів Росії є показником процесів децентралізації у РФ, - нардеп Дунда
16:59
Маргарита Сімоньян і Володимир Путін
"Антону з Москви потрібно готуватись до захисту дому": росіяни поширюють новий пропагандистський наратив
16:59
Аерофлот
Росіяни надалі використовують літаки Airbus та Boeing попри санкції, – Bloomberg
16:47
на фото: Себастьєн Лекорню
Франція не ухвалювала рішень ані про надання Україні літаків, ані про навчання пілотів, але дискусії тривають, – міністр збройних сил
16:41
Twitter
Twitter запровадив політику "нульової толерантності" до дописів про насильство
16:40
Арабатська стрілка
На Арабатській Стрілці росіяни пришвидшили будівництво "міста майбутнього", - Хлань
16:30
на фото: балкер
Росія заявляє про недоцільність продовження "зернової угоди" напередодні завершення її дії, — МЗС
16:21
колаж-гривня
Останніми тижнями гривня зміцнилася, - член Ради Нацбанку України
16:19
САУ CAESAR
Франція збільшить замовлення на снаряди для гаубиць Caesar
16:15
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
16:08
Зірка серіалу "Вікінги" Кетрін Винник стала амбасадоркою United24
16:01
OPINION
Олексій Голобуцький
Про розпач російських еліт
15:54
Петр Павел
Президент Чехії Павел закликав надати Україні винищувачі, але через пів року або пізніше
15:38
Атака хакерів
Польща заявила, що російські хакери атакували податковий сайт країни
15:36
швидка
Росіяни обстріляли Чорнобаївку: поранено однорічного хлопчика
15:35
Понад 10000 журналістів отримали акредитацію працювати в зоні бойових дій
Для журналістів, які працюють у зоні бойових дій в Україні, запровадили прескарту нового зразка
15:35
Катували жертв, вимагаючи гроші: у Дніпрі затримали банду, члени якої представлялися військовими ТрО
15:28
Антарктида
Антарктичний морський лід розтанув до мінімуму за останні 45 років
15:25
Александар Вучич
Вучич заявив, що сербських найманців, які воюють проти України, заарештують після повернення додому
15:15
Netflix
Netflix випустить спектакль-приквел до серіалу Stranger things
15:15
Додаток "Дія"
На порталі Дія віднині можна отримати витяг про місце проживання дитини
15:01
Оновлено
коронавірус Китай
Директор ФБР назвав найбільш імовірною причиною пандемії COVID-19 витік із лабораторії в Китаї. У МЗС країни відповіли
15:00
Аеропорт "Бориспіль"
ВАКС засудив колишнього в.о. гендиректора аеропорту "Бориспіль" до 5 років позбавлення волі
14:52
Оновлено
Українська ППО ЗСУ
Об'єкт у небі над Київщиною виявився дроном, його ліквідували
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV