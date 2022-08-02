Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.

На думку британської розвідки, інформація про удар по штабу чорноморського флоту Росії в Севастополі в день військово-морського флоту РФ є новою невдачею ЧМФ у повномасштабній війні проти України, під час якої росіяни втратили крейсер "Москва" у квітні 2022 року.

"Після повідомлень про скасовані паради малоймовірно, що чорноморський флот зможе організовувати гучні публічні заходи в умовах військового часу", - вважають у британській розвідці.

Росіяни стверджують, що 31 липня штаб чорноморського флоту в Севастополі атакував український безпілотник. У ВМС України назвали цю інформацію фейком.

31 липня у Севастополі скасували всі святкові заходи до Дня військово-морського флоту РФ через вибух біля його штабу в окупованому місті.

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