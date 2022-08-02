Британська розвідка вказала на нову невдачу чорноморського флоту РФ
У британській розвідці вважають скасування параду до Дня ВМФ Росії в окупованому Севастополі свідченням слабкості чорноморського флоту
Про це повідомляє міноборони Британії у twitter.
На думку британської розвідки, інформація про удар по штабу чорноморського флоту Росії в Севастополі в день військово-морського флоту РФ є новою невдачею ЧМФ у повномасштабній війні проти України, під час якої росіяни втратили крейсер "Москва" у квітні 2022 року.
"Після повідомлень про скасовані паради малоймовірно, що чорноморський флот зможе організовувати гучні публічні заходи в умовах військового часу", - вважають у британській розвідці.
Росіяни стверджують, що 31 липня штаб чорноморського флоту в Севастополі атакував український безпілотник. У ВМС України назвали цю інформацію фейком.
- 31 липня у Севастополі скасували всі святкові заходи до Дня військово-морського флоту РФ через вибух біля його штабу в окупованому місті.
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