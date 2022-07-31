У Севастополі окупанти скасували святковий парад, бо штаб Чорноморського флоту нібито атакував безпілотник

Про це повідомив губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, пише "Дождь.

"У двір штабу флоту прилетів невідомий об'єкт, за попередніми даними, це - безпілотник", - сказав Развожаєв. За його словами, п'ятьох людей поранено, загиблих немає.

Сьогодні там мав відбутися День військово-морського флоту. Усі святкові заходи у Севастополі скасовано. Більшість програми мала пройти на Графській пристані.

Наразі немає підтвердження чи спростування "нападу безпілотника" з українського боку, тому інформарація поширена окупантами може бути черговою провокацією.

Нагадаємо, російський агресор різко збільшив кількість своїх кораблів у Чорному морі неподалік Криму

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