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Головна війна з Росією У Севастополі окупанти скасували святковий парад, бо штаб Чорноморського флоту нібито атакував безпілотник

У Севастополі окупанти скасували святковий парад, бо штаб Чорноморського флоту нібито атакував безпілотник

31 липня, 2022 неділя
08:02
війна з Росією

Сьогодні, 31 липня, у Севастополі скасували всі святкові заходи до Дня військово-морського флоту, через "неопізнаний літаючий об’єкт"

Про це повідомив губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, пише "Дождь.

"У двір штабу флоту прилетів невідомий об'єкт, за попередніми даними, це - безпілотник", - сказав Развожаєв. За його словами, п'ятьох людей поранено, загиблих немає.

Сьогодні там мав відбутися День військово-морського флоту. Усі святкові заходи у Севастополі скасовано. Більшість програми мала пройти на Графській пристані.

Наразі немає підтвердження чи спростування "нападу безпілотника" з українського боку, тому інформарація поширена окупантами може бути черговою провокацією. 

  • Нагадаємо, російський агресор різко збільшив кількість своїх кораблів у Чорному морі неподалік Криму

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