У Севастополі окупанти скасували святковий парад, бо штаб Чорноморського флоту нібито атакував безпілотник
Сьогодні, 31 липня, у Севастополі скасували всі святкові заходи до Дня військово-морського флоту, через "неопізнаний літаючий об’єкт"
Про це повідомив губернатор Севастополя Михайло Развожаєв, пише "Дождь.
"У двір штабу флоту прилетів невідомий об'єкт, за попередніми даними, це - безпілотник", - сказав Развожаєв. За його словами, п'ятьох людей поранено, загиблих немає.
Сьогодні там мав відбутися День військово-морського флоту. Усі святкові заходи у Севастополі скасовано. Більшість програми мала пройти на Графській пристані.
Наразі немає підтвердження чи спростування "нападу безпілотника" з українського боку, тому інформарація поширена окупантами може бути черговою провокацією.
- Нагадаємо, російський агресор різко збільшив кількість своїх кораблів у Чорному морі неподалік Криму
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