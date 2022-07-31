Росія різко збільшила кількість кораблів у Чорному морі

Про це повідомили у звіті оперативного командування "Південь".

В ЗСУ припустили, що вочевидь росіяни намагались похизуватися своєю присутністю у Чорному морі в день свого флоту. Проте, 14 кораблів маневрували в безпечних від ракет водах, неподалік узбережжя Криму.

На чергуванні Росія розмістила чотири ракетних та чотири десантних кораблі. Агресор тримає напоготові 32 ракети "Калібр".

"Пам’ятайте про ракетну небезпеку з моря, з неба і з тимчасово окупованих територій, дослухайтеся до сигналів тривог, дійте вправно і швидко. Не дозволяйте ворогу маніпулювати вашою свідомістю і поширювати паніку, дотримуйтесь інформаційної гігієни. Довіряйте достовірним джерелам і силам оборони. Разом переможемо!", - пише ОК "Південь".

30 липня гелікоптерні пари ЗСУ завдали удари по опорних пунктах росіян в Херсонському і Миколаївському районах.

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