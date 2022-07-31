Українські гелікоптери завдали удари по опорних пунктах РФ в Херсонському і Миколаївському районах
30 липня гелікоптерні пари ЗСУ завдали удари по опорних пунктах росіян в Херсонському і Миколаївському районах
Про це повідомляє оперативне командування "Південь".
"Ситуація в нашій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою силами оборони. Ворог продовжує ведення бойових дій по зайнятому рубежу оборони, зосереджений на тактиці контрбатарейної боротьби й авіаційних ударах", - йдеться у повідомленні.
За день, 30 липня, українська авіація завдала шість результативних ударів по російських силах на Півдні України.
"Тричі атакували парами штурмовиків опорні пункти та скупчення ворожої сили й техніки в Бериславському районі, тричі гелікоптерними парами – по опорних пунктах в Херсонському і Миколаївському районах. Виконуючи вогневі завдання наші ракетно-артилерійські підрозділи також долучилися до скорочення сил та запасів ворога", - йдеться у звіті оперативного командування.
Росія втратила 33 військових, 2 гаубиці "Мста-Б", реактивну систему залпового вогню "Град", протитанковий ракетний комплекс, 3 одиниці броньованої та автомобільної техніки.
Знищено 2 склади боєприпасів в Бериславському районі.
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